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У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП

Аварія обійшлася без потерпілих.

У суботу, 5 лютого, близько 9:00 на Повітрофлотському шляхопроводі в Києві сталася ДТП за участю службового автомобіля Skoda Kodiaq та Lexus RX350. 

Аварія обійшлася без потерпілих. Поліцейський "фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття, на ньому можна продовжувати нести службу.

Фото: facebook.com/Bilosh

Фото: facebook.com/Bilosh

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, водійка Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем патрульної поліції. 

Щодо водійки Lexus патрульні Києва склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Фото: facebook.com/Bilosh

"І так, фантоми – це не якісь невразливі космічні капсули. Це звичайні авто зі спеціальним обладнанням. І так, з ними можуть траплятися ДТП на дорозі. І вірогідність у них на це більша набагато, ніж у звичайного авто, на якому їздять на роботу/з роботи. Вони постійно на дорозі й на патрулюванні. Тому, не потрібно робити з цього сенсації", – зазначив Білошицький. 

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції також навів статистику роботи "фантомів". 

Станом на 5 лютого винесено 12 807 постанов за правопорушеннями, зафіксованими "фантомами" в автоматичному режимі. 

Як повідомляли, поліцейські автомобілі на базі Skoda Kodiaq з’явилися на дорогах 25 січняВони не мають розпізнавальних знаків та нічим не відрізняються від звичайних авто на дорозі. У салоні автомобілів будуть працівники поліції у відповідній амуніції.

"Фантоми" не зупиняють порушників. Лише в окремих випадках вони вмикатимуть проблискові маячки, якщо порушення ПДР явно загрожуватиме безпеці інших учасників дорожнього руху.

У перший день роботи "фантоми" зафіксували майже тисячу порушень ПДР.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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