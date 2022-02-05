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В окупованому Криму росіяни провели навчання безпілотників та артилерії

Артилеристи відкривали вогонь на узбережжі.

В окупованому Криму росіяни провели навчання безпілотників та артилерії
Навчання окупантів у Криму
Фото: Міноборони РФ

В окупованому Росією Криму підрозділи безпілотників Чорноморського флоту провели спільне навчання з артилеристами.

Про це повідомляє Міноборони Росії.

"У ході навчання розрахунки бойових машин систем залпового вогню, гаубичної артилерії та мінометних підрозділів відпрацювали підготовку до стрільби та зміни вогневих позицій в умовах застосування умовним супротивником авіації та диверсійно-розвідувальних груп. Коригування вогню та виявлення цілей здійснювалися операторами БПЛА з постів спостереження та розвідки", — йдеться у повідомленні.

Російські артилеристи відкривали вогонь на морському узбережжі.

Концентрація російських військ на навчаннях у Білорусі є недостатньою для широкомасштабного вторгнення на територію України, вважає міністр оборони Олексій Резніков.

Низка американських ЗМІ написали, що Росія збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну – використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. 

Американська агенція Bloomberg 4 лютого помилково опублікувала повідомлення про те, що Росія вторглася в Україну. Виявивши помилку, агенція зняла повідомлення і вибачилася.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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