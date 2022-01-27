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Поліцейські "фантоми" в перший день роботи зафіксували майже тисячу порушень ПДР

Поліцейські Skoda Kodiaq з’явилися на дорогах 25 січня.

Поліцейські "фантоми" в перший день роботи зафіксували майже тисячу порушень ПДР
Фото: Патрульна поліція

Патрульна поліція оприлюднила перші результати роботи "фантомів". Автомобілі патрульної поліції, які візуально не відрізняються від інших автомобілів-учасників дорожнього руху, у перший день роботи зафіксували майже тисячу порушень.

"Відучора патрульні "фантоми" зафіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку до центру автофіксації для винесення постанов про адміністративне правопорушення. Наразі це 990 адмінпостанов", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли, поліцейські автомобілі на базі Skoda Kodiaq з’явилися на дорогах 25 січняВони не мають розпізнавальних знаків та нічим не відрізняються від звичайних авто на дорозі. У салоні автомобілів будуть працівники поліції у відповідній амуніції.

"Фантоми" не зупиняють порушників. Лише в окремих випадках вони вмикатимуть проблискові маячки, якщо порушення ПДР явно загрожуватиме безпеці інших учасників дорожнього руху.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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