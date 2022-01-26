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Пластикова проблема компанії Dior

Принципи стійкого розвитку Dior з 1946 року.

Пластикова проблема компанії Dior

Французький бренд Діор належить групі LVMH (Louis Vuitton), яка робить сміливі дії для охорони довкілля. Щоб досягти цілей в області економіки замкнутого циклу і поліпшити екологію, LVMH починає співпрацювати з Eastman. Це відкриває можливості для молекулярної переробки упаковки — Eastman скорочує використання нової сировини за рахунок відходів.

Компанія дає нове життя використаному пластику, зменшує викиди парникових газів в порівнянні з традиційним виробництвом. Футляр блиску для губ Dior Addict Lip Maximizer вже виготовляється з полиестеру, що 30% складається з перероблених матеріалів. Це знаменує нову віху в історії бренду — виробник планує поступово зменшувати використання пластика в усіх серіях товарів.

Глибокі корені стійкого розвитку Dior

Відома марка розширює права і можливості жінок, підтримує регенеративне землеробство, екодизайн. Вона була заснована за часів післявоєнного хаосу і швидко перетворилася на символ надії. Її творець мріяв про гармонію людини з довкіллям і упродовж свого життя прагнув відтворити красу домашнього саду. Нинішні власники продовжують почини засновника і відроджують квіткові сади по всій Франції. Серед їх останніх ініціатив — фінансування посадки 600 кущів троянд.

Екологічна відповідальність Dior проявляється і в косметичних формулах:

  • супер ефективна сироватка для шкіри навколо очей Capture Totale містить 93% компонентів природного походження;

  • склад бальзаму для губ Rouge Universal натуральний на 95%;

  • лінійка Lip Glow, перезапущена в 2021-му, на 97% міститься з природних речовин.

У 2020 році доля натуральних інгредієнтів у випущених продуктах перевищила 80. Виробник планує і далі підвищувати їх застосування, приділяти більше уваги екодизайну. Поки що багаторазові упаковки, змінні картриджі складають 24% усіх проданих одиниць.

Косметика Dior в Україні: що можна купити і як на цьому заощадити

Скоротити витрати на елітну косметику допомагає інтернет-магазин MakeUp — поставляє оригінальну елітну продукцію по всій країні з безкоштовною доставкою. У Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові і більше сотні інших міст можна замовляти її онлайн і безкоштовно користуватися послугами кур'єрської служби. У усіх населених пунктах також працюють партнери-перевізники, які привозять замовлення впродовж 1-3 днів.

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