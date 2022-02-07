СБУ у ході масштабної спецоперації нейтралізувала у центрі Вінниці потужне злочинне угруповання, яке займалось збутом зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба спецслужби.

Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати.

На спробах збуту арсеналу бойових засобів ураження затримано лідерів озброєної банди.

Згідно з інформацією слідства, до складу угруповання входили, зокрема, зловмисники, яких раніше притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Встановлено, що вони постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.

У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували серію епізодів протиправної діяльності.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили два автомати АКС-74 і АКМС з чотирма спорядженими магазинами, три гранати Ф-1 та РГН, 8 пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган, майже 300 набоїв до стрілецької зброї, засоби зв’язку і гроші, одержані злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Суд взяв їх під варту.

Затримання лідерів злочинного угруповання проводили із залученням бійців Центру спеціальних операції «А» СБУ.

“Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, у тому числі джерел надходження зброї до учасників банди”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, у січні Служба безпеки України встановила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.