На Львівщині потяг, який їхав у Київ, протаранив автомобіль Škoda Octavia

Поїзд затримався в дорозі на півтори години.

На Львівщині поїзд Івано-Франківськ-Київ протаранив автомобіль Škoda Octavia, який застряг на колії за межами залізничного переїзду.

Про це повідомляє Zahid.net.

Інцидент трапився на перегоні «Щирець-Миколаїв» поза межами залізничного переїзду. Поїзд №44 сполученням Івано-Франківськ-Київ у складі 12 вагонів здійснив зіткнення із автомобілем Škoda Octavia, який застряг на колії.

Водій і пасажири Škoda Octavia при наближенні поїзда встигли покинути автомобіль, постраждалих немає. Через ДТП поїзд затримався в дорозі на півтори години. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що вранці 4 лютого в Києві на проспекті Бажана у бік Борисполя сталася масштабна аварія за участю військової вантажівки.