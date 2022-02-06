«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
«Дивно питати «Коли прийде Мішлен?» у країні, де значна частина людей живе на межі бідності»
У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП
У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
Лукашенко заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні"
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
З’їзд «УДАРу»: Кличко кидає виклик Зеленському
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Росія планує ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України, – Financial Times
Росія планує ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України, – Financial Times
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині потяг, який їхав у Київ, протаранив автомобіль Škoda Octavia

Поїзд затримався в дорозі на півтори години.

На Львівщині потяг, який їхав у Київ, протаранив автомобіль Škoda Octavia
Фото: ICTV

На Львівщині поїзд Івано-Франківськ-Київ протаранив автомобіль Škoda Octavia, який застряг на колії за межами залізничного переїзду.

Про це повідомляє Zahid.net.

Інцидент трапився на перегоні «Щирець-Миколаїв» поза межами залізничного переїзду. Поїзд №44 сполученням Івано-Франківськ-Київ у складі 12 вагонів здійснив зіткнення із автомобілем Škoda Octavia, який застряг на колії.

Водій і пасажири Škoda Octavia при наближенні поїзда встигли покинути автомобіль, постраждалих немає. Через ДТП поїзд затримався в дорозі на півтори години. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що вранці 4 лютого в Києві на проспекті Бажана у бік Борисполя сталася масштабна аварія за участю військової вантажівки.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також