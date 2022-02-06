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У Києві затримали чоловіка, який кинув молоток у вікно Ради

27-річний львів'янин заздалегідь підготував молоток для пошкодження вікна.

У Києві затримали чоловіка, який кинув молоток у вікно Ради
Затримання підозрюваного у хуліганстві біля Ради
Фото: Поліція Києва

Поліцейські полку особливого призначення №2, які несуть службу на території прилеглої до будівлі Верховної Ради, в неділю, 6 лютого, затримали чоловіка, який пошкодив вікна будівлі парламенту.

Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що 27-річний львів'янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна — молоток і кинув їм у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника", – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського райуправління поліції.

"Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі із затриманим спілкуються слідчі", – наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, що у Тернополі в вівторок, 21 грудня, у пам'ятник Степану Бандери на вулиці Соломії Крушельницької кинули яйцем. Це був другий акт вандалізму проти цього пам'ятника за тиждень.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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