Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
ГоловнаПолітика

Арахамія ініціює позачергове засідання для заслухання керівництва МВС, ДБР і ОГП щодо справ проти депутатів

"Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком". 

Арахамія ініціює позачергове засідання для заслухання керівництва МВС, ДБР і ОГП щодо справ проти депутатів
Фото: Макс Требухов

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання парламенту для заслухання міністра внутрішніх справ Денис Монастирського, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової і голови ДБР Олександра Сухачова щодо справ, в яких фігурують народні депутати.

Про це йдеться в оприлюдненій речницею СН Юлією Палійчук заяві в Telegram.

"Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!" – заявив Арахамія.

Він додав, що "останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки". 

Співрозмовники LB.ua у "Слузі народу" кажуть, що у фракції дізнались про скликання позачергового із заяв піртійних лідерів у медіа. Водночас, за їх словами "ймовірність проведення позачергового засідання дуже висока. Почали збирати підписи".

Для скликання потрібно 150 підписів народних депутатів. 

Оновлено. Джерело LB серед членів фракції СН повідомило, що позачергове планується провести в понеділок 14 лютого, після погоджувальної ради. 

Скликання позачергового послідувало за публікацією журналістами відео з місця аварії за участі нардепа Олександра Трухіна, що трапилась в серпні 2021 року. На записі зафіксовано, як парламентар натякає на неправомірну винагороду правоохоронцям, а сам хоче "тихенько піти в ліс". 

Після цього Трухіна виключили з партії та готуються виключити з фракції, а генпрокурорка завила, що доручила відкрити кримінальне провадження з підслідністю НАБУ, тобто щодо корупційного злочину. 

ДБР, яке розслідує обставини аварії, заявило, що не мало в розпорядженні відео, яке опублікували журналісти, але тепер витребує його і дослідить. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також