Арахамія ініціює позачергове засідання для заслухання керівництва МВС, ДБР і ОГП щодо справ проти депутатів

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання парламенту для заслухання міністра внутрішніх справ Денис Монастирського, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової і голови ДБР Олександра Сухачова щодо справ, в яких фігурують народні депутати.
Про це йдеться в оприлюдненій речницею СН Юлією Палійчук заяві в Telegram.
"Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!" – заявив Арахамія.
Він додав, що "останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки".
Співрозмовники LB.ua у "Слузі народу" кажуть, що у фракції дізнались про скликання позачергового із заяв піртійних лідерів у медіа. Водночас, за їх словами "ймовірність проведення позачергового засідання дуже висока. Почали збирати підписи".
Для скликання потрібно 150 підписів народних депутатів.
Оновлено. Джерело LB серед членів фракції СН повідомило, що позачергове планується провести в понеділок 14 лютого, після погоджувальної ради.
Скликання позачергового послідувало за публікацією журналістами відео з місця аварії за участі нардепа Олександра Трухіна, що трапилась в серпні 2021 року. На записі зафіксовано, як парламентар натякає на неправомірну винагороду правоохоронцям, а сам хоче "тихенько піти в ліс".
Після цього Трухіна виключили з партії та готуються виключити з фракції, а генпрокурорка завила, що доручила відкрити кримінальне провадження з підслідністю НАБУ, тобто щодо корупційного злочину.
ДБР, яке розслідує обставини аварії, заявило, що не мало в розпорядженні відео, яке опублікували журналісти, але тепер витребує його і дослідить.