Арахамія ініціює позачергове засідання для заслухання керівництва МВС, ДБР і ОГП щодо справ проти депутатів

"Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком".

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання парламенту для заслухання міністра внутрішніх справ Денис Монастирського, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової і голови ДБР Олександра Сухачова щодо справ, в яких фігурують народні депутати.

Про це йдеться в оприлюдненій речницею СН Юлією Палійчук заяві в Telegram.

"Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!" – заявив Арахамія.

Він додав, що "останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки".

Співрозмовники LB.ua у "Слузі народу" кажуть, що у фракції дізнались про скликання позачергового із заяв піртійних лідерів у медіа. Водночас, за їх словами "ймовірність проведення позачергового засідання дуже висока. Почали збирати підписи".

Для скликання потрібно 150 підписів народних депутатів.

Оновлено. Джерело LB серед членів фракції СН повідомило, що позачергове планується провести в понеділок 14 лютого, після погоджувальної ради.

Скликання позачергового послідувало за публікацією журналістами відео з місця аварії за участі нардепа Олександра Трухіна, що трапилась в серпні 2021 року. На записі зафіксовано, як парламентар натякає на неправомірну винагороду правоохоронцям, а сам хоче "тихенько піти в ліс".

Після цього Трухіна виключили з партії та готуються виключити з фракції, а генпрокурорка завила, що доручила відкрити кримінальне провадження з підслідністю НАБУ, тобто щодо корупційного злочину.

ДБР, яке розслідує обставини аварії, заявило, що не мало в розпорядженні відео, яке опублікували журналісти, але тепер витребує його і дослідить.