Зеленський підтримав виключення Трухіна з партії "Слуга народу"

"Це ж питання справедливості. Депутат ти, чиновник чи будь-яка людина будь-якої професії, ти повинен відповідати".

Президент України Володимир Зеленський підтримує виключення з партії та фракції "Слуга народу" народного депутата Олександра Трухіна, що потрапив у ДТП в серпні минулого року.

Про це глава держави повідомив на брифінгу в Києві після зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Те, що щодо пана Трухіна оприлюднили відео – я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії і партії "Слуга народу". Думаю, що всі одноголосно підтримують, що звільнити пана Трухіна з партії СН. Це ж питання справедливості. Депутат ти, чиновник чи будь-яка людина будь-якої професії, ти повинен відповідати. І всі будуть відповідати, повірте, незаважаючи, який це проступок чи серйозне правовопорушення", – зазначив президент.

Зеленський також підкреслив, що депутат має бути прикладом, а отже – нести особливу відповідальність.

Нагадаємо, аварія трапилась ще пʼять місяців тому. Трухін продовжував бути членом партії, фракції та заступником голови бюджетного комітету.

Вчора журналісти УП опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка зареєструвала кримінальне провадження за фактом пропозиції надання неправомірної винагороди, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу.

Трухіна також хочуть виключити і з фракції "Слуги народу", а в Раді провести позачергове засідання для заслуховування керівництва МВС, ДБР і Офісу генпрокурора щодо розслідування цієї справи та інших проваджень, у яких фігурують нардепи. За даними джерел LB.ua, засідання може відбутись 14 лютого після погоджувальної ради.