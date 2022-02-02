Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
ГоловнаПолітика

Резніков пояснив, як відбуватиметься перехід України на професійну армію

На виконання указу президент дав чотири роки.

Резніков пояснив, як відбуватиметься перехід України на професійну армію
Фото: надано пресслужбою МОУ

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував підписання президентом Володимиром Зеленським указу про зміцнення обороноздатності країни. За його словами, підписаний 1 лютого документ є одним із системних кроків підвищення обороноздатності України і реакція на виклики, які стоять перед країною.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Президент поставив завдання – виходячи з наших можливостей, запропонувати таку модель армії, щоб ні в кого у Кремлі навіть думки не виникало напасти на Україну… Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але й чисельна, професійна, вмотивована армія. Так ми зможемо утримувати в безпеці весь периметр державного кордону і потенційно небезпечні напрямки", – зазначив глава міністерства. 

Зокрема, указ передбачає до 2025 року збільшення чисельності Збройних Сил України на 100 000 осіб та відмову від призову на строкову службу із 1 січня 2024 року.

"Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву. Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (три-чотири місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів", – розповів міністр оборони.

За словами Олексія Резнікова, сьогодні вже розроблено кілька моделей того, як можна буде виконати цей указ. Для їх реалізації уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів.

Читайте завтра на LB.ua докладний аналіз ініціатив Зеленського щодо професійної армії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також