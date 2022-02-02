Резніков пояснив, як відбуватиметься перехід України на професійну армію

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував підписання президентом Володимиром Зеленським указу про зміцнення обороноздатності країни. За його словами, підписаний 1 лютого документ є одним із системних кроків підвищення обороноздатності України і реакція на виклики, які стоять перед країною.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Президент поставив завдання – виходячи з наших можливостей, запропонувати таку модель армії, щоб ні в кого у Кремлі навіть думки не виникало напасти на Україну… Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але й чисельна, професійна, вмотивована армія. Так ми зможемо утримувати в безпеці весь периметр державного кордону і потенційно небезпечні напрямки", – зазначив глава міністерства.

Зокрема, указ передбачає до 2025 року збільшення чисельності Збройних Сил України на 100 000 осіб та відмову від призову на строкову службу із 1 січня 2024 року.

"Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву. Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (три-чотири місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів", – розповів міністр оборони.

За словами Олексія Резнікова, сьогодні вже розроблено кілька моделей того, як можна буде виконати цей указ. Для їх реалізації уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів.

Читайте завтра на LB.ua докладний аналіз ініціатив Зеленського щодо професійної армії.