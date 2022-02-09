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Харків’янина через погрози змусили співпрацювати зі спецслужбами РФ

Росіян цікавили відомості про військові об’єкти в Харківській області.

Харків’янина через погрози змусили співпрацювати зі спецслужбами РФ
Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України у Харківській області викрили місцевого мешканця, якого завербували російські спецслужби.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Харків’янина до конфіденційного співробітництва залучили під час його виїзду в Росію на заробітки. При цьому представники іноземної спецслужби застосовували погрози та психологічний тиск.

Від громадянина України вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони.

Зокрема, російську спецслужбу цікавили відомості про військові об’єкти в Харківській області, їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони.

“Після повернення нашого співвітчизника на Харківщину російські спецслужби вимагали виконання розвідувальних завдань через погрози репресіями стосовно його родичів, які залишилися в РФ”, – йдеться у повідомленні.

СБУ вдалося запобігти передачі представникам країни-агресора відомостей, які могли завдати шкоди державній безпеці України.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада у формі шпигунства) Кримінального кодексу України, викритому громадянину України повідомлено про підозру.

Зазначимо, відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності громадяни, які не вчиняли жодних дій на виконання злочинного завдання ворожих спецслужб і добровільно повідомили правоохоронцям про свій зв'язок з ними та поставлені завдання. Державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України затримали учасницю агентурної мережі, що діяла в інтересах терористичної організації “ДНР” і передавала ворогу дані про позиції українських військових.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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