Росія офіційно відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки

У Москві начебто впав інтерес до цього заходу, а сам він втратив "інклюзивність та об'єктивність".

Російські офіційні особи не планують цього року брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це на брифінгу 9 лютого повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

"За інформацією МЗС Росії, російські офіційні особи у засіданні Мюнхенської конференції з політики безпеки, яке відбудеться 18-20 лютого цього року, з різних причин участі не братимуть", – цитує Захарову агентство РБК.

Речниця російського МЗС пояснила, що в Москві впав інтерес до цього заходу, і вказала, що він втратив "інклюзивність та об'єктивність".

"Безвідносно цієї обставини ми змушені з жалем констатувати, що останніми роками ця конференція все більше трансформується в такий собі трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об'єктивність", – зазначила Захаолва.

За її словами, інтерес до конференції "помітно впав" не тільки у Москви, а й "в інших незахідних столицях".

Як повідомляли, президента України Володимира Зеленського запросили до Мюнхена на конференцію з безпеки. За словами глави конференції Вольфганга Ішингера, загалом очікується участь приблизно 35 глав держав і урядів. Проте вже відомо, що російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду.

У грудні 2021 року майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, який протягом багатьох років був радником ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, звинуватив президента Росії Володимира Путіна у прославленні сталінського режиму.

Мюнхенська конференція з безпеки відбувається щороку, починаючи з 1963-го, та є одним з найпотужніших безпекових форумів у світі. Торік через пандемію коронавірусної хвороби конференція пройшла у віртуальному форматі. 19 лютого, у перший день конференції, на форумі, окрім канцлерки ФРН Ангели Меркель, виступили президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Великобританії Борис Джонсон, інші світові лідери.

Наступна, 58-ма Мюнхенська конференція з безпеки (MSC), пройде оффлайн, хоча й в дещо обмеженому форматі, 18-20 лютого 2022 року.