Росія може вдаватися до різних підступних сценаріїв, не використовуючи силу, - Кулеба

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росія може вдаватися до різних підступних сценаріїв, не використовуючи силу.

Цю думку міністр озвучив на брифінгу для ЗМІ 9 лютого.

"Базовий сценарій Росії - нагнітання ситуації з метою дестабілізації ситуації в Україні. Для них ідеально дестабілізувати ситуацію в Україні, не вдаючись до сили, а лише погрожуючи застосуванням сили", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб "знеохотити Російську Федерацію вдаватися до будь яких агресивних дій з використанням зброї".

"Росія може вдаватися до підступних сценаріїв. Це можуть бути кібератаки, розхитування суспільства через кампанію дезінформації. Тому ще раз підтверджу, що є ключовим: потрібно зберігати спокій і не піддаватися на жодні емоційні провокації, в які нас намагатимуться затягнути", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 7 лютого Центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що прогнозується продовження проведення дезінформаційних та маніпулятивних кампаній з боку Росії. Також в Раді нацбезпеки розповіли про основні фейки кремля минулого тижня.

31 січня постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради безпеки у Нью-Йорку, що російська дезінформація - це пряме свідчення небажання Росії забезпечити деескалацію ситуації на кордоні з Україною.