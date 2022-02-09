Голова ОБСЄ побуває на лінії зіткнення перед візитом до Москви

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідає Україну перед візитом до Москви. Зокрема високопосадовець планує побувати на лінії розмежування на Донбасі.

Візит Рау в Україну анонсували пресслужби ОБСЄ та Міністерства закордонних справ України.

Збігнєв Рау зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, віцепрем'єр-міністром та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

"Переговори будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішення кризи в країні та навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною", – повідомляють у ОБСЄ.

Очікується, що 11 лютого Рау відвідає схід України, де як чинний голова ОБСЄ ознайомиться із наслідками агресії РФ проти України та діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також Збігнєв Рау проведе переговори зі спеціальним представником чинного голови в Україні та ТКГ, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

Глава МЗС Дмитро Кулеба сподівається, що візит голови ОБСЄ в Україні допоможе розблокувати роботу ТКГ.

"Завдання максимум на завтра: розблокувати роботу тристоронньої контактної групи. Для цього потрібна політична воля РФ. От завтра над цим і будемо працювати", – сказав Кулеба на брифінгу 9 лютого.

Відомо, що 15 лютого голова ОБСЄ вилетить до Москви на переговори із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Як повідомили у МЗС Польщі, міністр Рау їде до Москви, "щоб побудувати цей діалог із міністром закордонних справ Російської Федерації Сєрґєєм Лавровим. Краще говорити, ніж не говорити".

Нагадаємо, глава МЗС Польщі відвідував Україну під час загострення на українсько-російському кордоні навесні 2021 року. Візит Рау до Києва був терміновим.