Навіть після деескалації підготовлений пакет санкцій висітиме як дамоклів меч над Росією, – Кулеба

"Санкції вже є, Росія знає, що вони є".

Навіть після того, як цю ескалацію вдасться врегулювати, підготовлений пакет санкцій залишиться і висітиме як дамоклів меч над Росією і надалі.

Про заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомила пресслужба МЗС.

Він зазначив, що дипломатія продовжує працювати та знижувати ризики військового загострення, а широка світова коаліція партнерів вже втілює всі три рівні запропонованого Україною у листопаді комплексного пакету стримування Росії.

“Дипломатія працює та стримує агресивні наміри Росії. Коли я був у листопаді в Європейському Союзі, я сказав партнерам, що нині нам потрібен комплексний пакет стримування Росії. Ми запропонували три елементи: активну дипломатію, жорсткі санкції та військову допомогу Україні. За ці кілька місяців ми всі ці три ключові завдання вирішили”, – наголосив Кулеба.

Міністр підкреслив щодо першого рівня пакету стримування, що активна дипломатія цих днів та тижнів вже діє і перетворила Київ на центр міжнародної політики. Щодо другого рівня, він повідомив про завершення підготовки санкцій США та європейських союзників.

“Санкції вже є, Росія знає, що вони є, і Росія знає, що вони важкі”, – зауважив міністр.

Кулеба резюмував, що третій рівень пакету стримування, військова допомога Україні, також активно втілюється. Свідченням цьому є понад тисяча тонн безпекової допомоги, оборонної зброї, обладнання та амуніції, які вже надійшли до України від партнерів.

“Це не та реакція, на яку очікував Путін, і все це працює як потужний фактор стримування”, – підсумував міністр.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що проти Росії прямо зараз можна ввести санкції за паспортизацію в ОРДЛО.