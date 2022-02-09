Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красавица"
Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красавица"
У парламенті Словаччини один із депутатів вилив воду на прапор України
У парламенті Словаччини один із депутатів вилив воду на прапор України
В ОРДЛО зафіксували збройні сутички найманців з місцевим населенням
В ОРДЛО зафіксували збройні сутички найманців з місцевим населенням
​Зеленський відповів Лукашенку на погрози припинити постачати електроенергію
​Зеленський відповів Лукашенку на погрози припинити постачати електроенергію
Макрон про можливість ескалації: "найближчі дні будуть вирішальними"
Макрон про можливість ескалації: "найближчі дні будуть вирішальними"
Кремль відповів на повідомлення про угоду Путіна з Макроном щодо України
Кремль відповів на повідомлення про угоду Путіна з Макроном щодо України
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо "політичного притулку"
Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо "політичного притулку"
Держава видаватиме всім вакцинованим українцям від 60 років смартфон із пільговим тарифом, – Зеленський
Держава видаватиме всім вакцинованим українцям від 60 років смартфон із пільговим тарифом, – Зеленський
ГоловнаПолітика

Навіть після деескалації підготовлений пакет санкцій висітиме як дамоклів меч над Росією, – Кулеба

"Санкції вже є, Росія знає, що вони є".

Навіть після деескалації підготовлений пакет санкцій висітиме як дамоклів меч над Росією, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Навіть після того, як цю ескалацію вдасться врегулювати, підготовлений пакет санкцій залишиться і висітиме як дамоклів меч над Росією і надалі.

Про заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомила пресслужба МЗС.

Він зазначив, що дипломатія продовжує працювати та знижувати ризики військового загострення, а широка світова коаліція партнерів вже втілює всі три рівні запропонованого Україною у листопаді комплексного пакету стримування Росії.

“Дипломатія працює та стримує агресивні наміри Росії. Коли я був у листопаді в Європейському Союзі, я сказав партнерам, що нині нам потрібен комплексний пакет стримування Росії. Ми запропонували три елементи: активну дипломатію, жорсткі санкції та військову допомогу Україні. За ці кілька місяців ми всі ці три ключові завдання вирішили”, – наголосив Кулеба. 

Міністр підкреслив щодо першого рівня пакету стримування, що активна дипломатія цих днів та тижнів вже діє і перетворила Київ на центр міжнародної політики. Щодо другого рівня, він повідомив про завершення підготовки санкцій США та європейських союзників. 

“Санкції вже є, Росія знає, що вони є, і Росія знає, що вони важкі”, – зауважив міністр. 

Кулеба резюмував, що третій рівень пакету стримування, військова допомога Україні, також активно втілюється. Свідченням цьому є понад тисяча тонн безпекової допомоги, оборонної зброї, обладнання та амуніції, які вже надійшли до України від партнерів. 

“Це не та реакція, на яку очікував Путін, і все це працює як потужний фактор стримування”, – підсумував міністр.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що проти Росії прямо зараз можна ввести санкції за паспортизацію в ОРДЛО.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також