Незабаром тут почнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак разом із українською делегацією прибув до Берліна, де незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату.

Про це Єрмак повідомив у фейсбуці.

Він розповів, що перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко сьогодні проведе зустрічі з віцеканцлером, Міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.

На зустрічах обговорюватимуть фінансову взаємодію та підтримку, реалізацію проєктів двосторонньої економічної співпраці, розвиток транспортного потенціалу обох країн.

У межах діалогу з німецьким бізнесом планують обговорити подальшу двосторонню взаємодію у сферах розвитку "зеленої" енергетики та водної логістики, транспорту та торгівлі.

"Розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей. Україна – не сама, і ми жорстко будемо відстоювати власні інтереси. Брифінг за результатами переговорів проведемо у приміщенні Посольства Україні в Німеччині, орієнтовно о 20:00 (але час може змінитись)", – повідомив голова ОП.

Нагадаємо, на сьогоднішній зустрічі політичних радників очільників країн "нормандського формату" Україна матиме за мету розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Минула зустріч очільників країн "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна – відбулася в грудні 2019 року. Відтоді російська сторона фактично блокує нові переговори в цьому форматі і вимагає від України прямих розмов з представниками підконтрольних їм терористичних "ДНР" і "ЛНР".