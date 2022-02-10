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Кулеба подав запит у ОБСЄ про доповідь щодо паспортизації в ОРДЛО

"Це системна проблема, на яку потрібно звернути увагу не лише у контекстсі ситуації в Україні".

Кулеба подав запит у ОБСЄ про доповідь щодо паспортизації в ОРДЛО
Фото: скріншот з пресконференції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся сьогодні до ОБСЄ із запитом про підготовку доповіді щодо паспортизації українських громадян Росією на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з головою ОБЄС Збігнєвом Рау.

“Це велика проблема, системна проблема. І ми повинні звернути на неї увагу, не лише у контекстсі ситуації в Україні. А щоб дуже чітко зафіксувати цей кейс, які наслідки він тягне для держави, яка вдається до такого кроку – паспортизації”, – сказав Кулеба.

“Аби потім на роки вперед будь-хто, хто намагатиметься повторити російський досвід, тричі думав, ніж вдаватися до нього”, – додав міністр.

Кулеба зазначив також, що попри те, що Донбас зараз – це “дійсно тема номер один”, але не потрібно забувати про Крим. 

“Я хочу нагадати, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, включно з Кримом. І хочу бачити активнішу роботу спецмісії у цьому напряму”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що проти Росії прямо зараз можна ввести санкції за паспортизацію в ОРДЛО.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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