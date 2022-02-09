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"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)

Депутат і ще п’ятеро осіб вимагали гроші за перемогу у тендерах на встановлення "купав" у Києві.

"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
Владислав Трубіцин
Фото: facebook/Владислав Трубіцин

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на хабарі депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Його неофіційного помічника затримали.

Про це повідомило видання "Слово і діло". Інформацію підтвердили Цензор.НЕТ та "Українська правда"

Як повідомляють джерела, Трубіцин, який у Київраді також обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду від підприємця за встановлення МАФів". 

Як повідомляють джерела, йдеться про 1 мільйон 260 тисяч гривень хабаря.

Детективи НАБУ зуміли затримати його неофіційного помічника Трубіцина – Олександра Коча.

Повідомляють, що в справі фігурує директор одного із комунальних підприємств столиці.

Оновлення. У НАБУ уточнили, що на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб.

"Посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав») заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок", – повідомляє пресслужба відомства

Йдеться про:

  • депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради;
  • помічника депутата Київради;
  • директора комунального підприємства;
  • заступника директора комунального підприємства;
  • заступника директора комунального підприємства;
  • наближену до депутата особу.

Йшлося про сім локацій у різних районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо. Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

При передачі частини суми у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п’ятьох осіб викрили.

Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, зокрема й коло осіб, які можуть бути до нього причетними.

Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час отримання хабаря в розмірі 558 тис. гривень. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.

31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала нардепові підозру, а наступного дня в НАБУ заявили, що Кузьміних проігнорував уже три повістки.

2 лютого НАБУ опублікувало відео отримання нардепом Кузьміних хабаря. У той же день він направив голові партії Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листи "щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року", у яких він просить тимчасово виключити його з фракції.

7 лютого депутата затримали. Засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу нардепові мало відбутися того ж дня, однак депутат нібито забув паспорт у Житомирі. Використати додаток "Дія" він не може, оскільки телефон у нього вилучили.

8 лютого Кузьміних узагалі не прийшов до Вищого антикорупційного суду.

Прокурор просить заарештувати Кузьміних із альтернативою застави в 49,6 тисячі гривень. Це максимальний її розмір за статтею щодо зловживання впливом, оскільки злочин вважається нетяжким.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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