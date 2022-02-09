Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на хабарі депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Його неофіційного помічника затримали.
Про це повідомило видання "Слово і діло". Інформацію підтвердили Цензор.НЕТ та "Українська правда".
Як повідомляють джерела, Трубіцин, який у Київраді також обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду від підприємця за встановлення МАФів".
Як повідомляють джерела, йдеться про 1 мільйон 260 тисяч гривень хабаря.
Детективи НАБУ зуміли затримати його неофіційного помічника Трубіцина – Олександра Коча.
Повідомляють, що в справі фігурує директор одного із комунальних підприємств столиці.
Оновлення. У НАБУ уточнили, що на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб.
"Посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав») заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок", – повідомляє пресслужба відомства.
Йдеться про:
- депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради;
- помічника депутата Київради;
- директора комунального підприємства;
- заступника директора комунального підприємства;
- заступника директора комунального підприємства;
- наближену до депутата особу.
Йшлося про сім локацій у різних районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо. Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.
При передачі частини суми у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п’ятьох осіб викрили.
Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, зокрема й коло осіб, які можуть бути до нього причетними.
Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час отримання хабаря в розмірі 558 тис. гривень. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.
31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала нардепові підозру, а наступного дня в НАБУ заявили, що Кузьміних проігнорував уже три повістки.
2 лютого НАБУ опублікувало відео отримання нардепом Кузьміних хабаря. У той же день він направив голові партії Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листи "щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року", у яких він просить тимчасово виключити його з фракції.
7 лютого депутата затримали. Засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу нардепові мало відбутися того ж дня, однак депутат нібито забув паспорт у Житомирі. Використати додаток "Дія" він не може, оскільки телефон у нього вилучили.
8 лютого Кузьміних узагалі не прийшов до Вищого антикорупційного суду.
Прокурор просить заарештувати Кузьміних із альтернативою застави в 49,6 тисячі гривень. Це максимальний її розмір за статтею щодо зловживання впливом, оскільки злочин вважається нетяжким.