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Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на ковід

Політикиня перебуває на самоізоляції і працює онлайн.

Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на ковід
Фото: eurointegration.com.ua

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на COVID-19. Через це вона не змогла особисто взяти участь у конференції державних органів влади "Комунікаційна кампанія EU Країна: звіт та аналіз" у Києві.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, не можу бути з вами фізично – COVID нещадний до всіх", – сказала Стефанишина в онлайн-виступі на конференції 10 лютого.

У пресслужбі віце-прем'єрки підтвердили, що Стефанішина перебуває на самоізоляції з підтвердженим COVID-19.

8 лютого стало відомо, що на ковід захворів міністр оборони Олексій Резніков. Глава Міноборони повідомив, що почувається добре, перебуває на самоізоляції, але в робочому режимі.

3 лютого про отримання позитивного тесту на COVID-19 повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він активно працював під час ізоляції, а тепер уже повернувся до роботи офлайн.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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