Ковід в Україні: за добу виявили 41,6 тис. хворих, одужали 16,6 людей

До лікарень потрапили 4 128 хворих з ознаками ковіду, 280 людей померли.

У середу, 9 лютого, в Україні зафіксували 41 694 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 3 486 дітей і 1 101 медпрацівник.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 4 128 пацієнтів. Одужали 16 628 осіб, 280 людей померли.

Добова захворюваність 9 лютого перевищила 3 тис. випадків у Києві та Одеській області. Понад 2 тисячі нових хворих виявили у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 3880;

Вінницька область – 1001;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2420;

Донецька область – 1545;

Житомирська область – 2602;

Закарпатська область – 928;

Запорізька область – 1423;

Івано-Франківська область – 1441;

Київська область – 1373;

Кіровоградська область – 494;

Луганська область – 756;

Львівська область – 2280;

Миколаївська область – 957;

Одеська область – 3918;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1917;

Сумська область – 1471;

Тернопільська область – 1379;

Харківська область – 2016;

Херсонська область – 1373;

Хмельницька область – 2109;

Черкаська область – 1232;

Чернівецька область – 1062;

Чернігівська область – 1476.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 особа, одужало від коронавірусу 3 729 976 осіб, від ускладнень ковіду померли 102 167 українців.

За даними МОЗ, минулої доби вакциновано 70 678 українців. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу – 29 487. Додатково щепилися 596 людей, "бустером" – 19 228.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 520 587 людей. З них першу дозу отримали 15 520 585 українців, дві дози – 14 869 937 осіб. Додатково щепилися 22 159 людей, бустерну дозу вкололи 512 531 особі.

Загалом проведено 30 925 212 щеплень.

Нагадаємо, рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.