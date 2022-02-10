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Ковід в Україні: за добу виявили 41,6 тис. хворих, одужали 16,6 людей

До лікарень потрапили 4 128 хворих з ознаками ковіду, 280 людей померли.

Ковід в Україні: за добу виявили 41,6 тис. хворих, одужали 16,6 людей
Фото: Макс Требухов

У середу, 9 лютого, в Україні зафіксували 41 694 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 3 486 дітей і 1 101 медпрацівник.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 4 128 пацієнтів. Одужали 16 628 осіб, 280 людей померли.

Добова захворюваність 9 лютого перевищила 3 тис. випадків у Києві та Одеській області. Понад 2 тисячі нових хворих виявили у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу: 

  • м. Київ – 3880;
  • Вінницька область – 1001;
  • Волинська область – 1118;
  • Дніпропетровська область – 2420;
  • Донецька область – 1545;
  • Житомирська область – 2602;
  • Закарпатська область – 928;
  • Запорізька область – 1423;
  • Івано-Франківська область – 1441;
  • Київська область – 1373;
  • Кіровоградська область – 494;
  • Луганська область – 756;
  • Львівська область – 2280;
  • Миколаївська область – 957;
  • Одеська область – 3918;
  • Полтавська область – 1523;
  • Рівненська область – 1917;
  • Сумська область – 1471;
  • Тернопільська область – 1379;
  • Харківська область – 2016;
  • Херсонська область – 1373;
  • Хмельницька область – 2109;
  • Черкаська область – 1232;
  • Чернівецька область – 1062;
  • Чернігівська область – 1476.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 особа, одужало від коронавірусу 3 729 976 осіб, від ускладнень ковіду померли  102 167 українців.

За даними МОЗ, минулої доби вакциновано 70 678 українців. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу – 29 487. Додатково щепилися 596 людей, "бустером" – 19 228.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 520 587 людей. З них першу дозу отримали  15 520 585 українців, дві дози – 14 869 937 осіб. Додатково щепилися 22 159 людей, бустерну дозу вкололи 512 531 особі.

Загалом проведено 30 925 212 щеплень.

Нагадаємо, рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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