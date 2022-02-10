Ковід в Україні: за добу виявили 41,6 тис. хворих, одужали 16,6 людей

У середу, 9 лютого, в Україні зафіксували 41 694 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 3 486 дітей і 1 101 медпрацівник.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 4 128 пацієнтів. Одужали 16 628 осіб, 280 людей померли.
Добова захворюваність 9 лютого перевищила 3 тис. випадків у Києві та Одеській області. Понад 2 тисячі нових хворих виявили у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 3880;
- Вінницька область – 1001;
- Волинська область – 1118;
- Дніпропетровська область – 2420;
- Донецька область – 1545;
- Житомирська область – 2602;
- Закарпатська область – 928;
- Запорізька область – 1423;
- Івано-Франківська область – 1441;
- Київська область – 1373;
- Кіровоградська область – 494;
- Луганська область – 756;
- Львівська область – 2280;
- Миколаївська область – 957;
- Одеська область – 3918;
- Полтавська область – 1523;
- Рівненська область – 1917;
- Сумська область – 1471;
- Тернопільська область – 1379;
- Харківська область – 2016;
- Херсонська область – 1373;
- Хмельницька область – 2109;
- Черкаська область – 1232;
- Чернівецька область – 1062;
- Чернігівська область – 1476.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 особа, одужало від коронавірусу 3 729 976 осіб, від ускладнень ковіду померли 102 167 українців.
За даними МОЗ, минулої доби вакциновано 70 678 українців. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу – 29 487. Додатково щепилися 596 людей, "бустером" – 19 228.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 520 587 людей. З них першу дозу отримали 15 520 585 українців, дві дози – 14 869 937 осіб. Додатково щепилися 22 159 людей, бустерну дозу вкололи 512 531 особі.
Загалом проведено 30 925 212 щеплень.
Нагадаємо, рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.