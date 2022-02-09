Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ

Окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей озвучила нову вимогу до української сторони - хоче хочуть прямих контактів санітарних лікарів ОРДЛО та України.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За словами представника окупованого Донецька в українській делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи Сергія Гармаша, на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ окупанти вигадали новий привід не відкривати контрольні пункти в'їзду-виїзду.

"…вимагають прямих контактів санітарних лікарів ОРДЛО та України "для вирішення проблеми коронавірусних обмежень". Це звучить дивно, оскільки ще наприкінці року Україна зі свого боку зняла всі обмеження для в'їзду, пов'язані із COVID", - зазначив Гармаш.

Він уточнив, що Україна не вимагає від мешканців ОРДЛО жодних довідок щодо вакцинації.

"Тому, незрозуміло, як наші санітарні лікарі можуть вплинути на те, щоб ОРДЛО зняли такі обмеження зі свого боку. Просто зніміть їх як ми, і все", - додав Гармаш.

Торік грудні 2021 року окупанти озвучили ще одну умову для відкриття КПВВ. Україна мала би визнати довідки про вакцинацію російським препаратом "Супутник V", яким вакцинують мешканців окупованих територій. Але українська сторона відмовилася це робити.

Нагадаємо, 8 лютого в.о. першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін повідомив, що наприкінці минулого року Кабінет міністрів своїм рішенням спростив прохід через КПВВ. Людина, яка переходить на підконтрольну територію, має здати лише експрес-тест на ковід.

2 лютого російські найманці обстріляли КПВВ "Гнутове" з безпілотника.