Чотирьох затриманих сьогодні кримських татар ФСБ РФ назвала "терористами"

У російській спецслужбі заявили, що вони "розповсюджували серед мешканців півострова терористичну ідеологію".

В окупованому Росією Криму 9 лютого затримали чотирьох кримських татар за здійснення "антиконституційної діяльності". ФСБ Російської Федерації назвала затриманих "терористами".

Про це повідомляє "Укрінформ".

У Федеральній службі безпеки Росії повідомили, що затримані причетні до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір".

Стверджується, що затримані начебто "здійснювали антиконституційну діяльність, засновану на доктрині створення так званого всесвітнього халіфату, руйнування інститутів світського суспільства та спрямовану на повалення насильницьким шляхом чинної влади".

ФСБ заявила, що затримані на зборах "розповсюджували серед мешканців півострова терористичну ідеологію". У будинках кримських татар "виявлено та вилучено значну кількість заборонених у Росії пропагандистських матеріалів «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», засобів зв'язку, електронних носіїв інформації, які використовуються під час ведення терористичної діяльності".

За даними ФСБ, порушено кримінальні справи.

Окупаційний суд у Севастополі на 9 лютого призначив судові засідання щодо обрання запобіжного заходу двом затриманим. Про це у Facebook написала журналістка Лутфіє Зудієва.

"Ернесту Сейтосманову та Ансару Османову вже призначили судові засідання щодо обрання запобіжного заходу на 15 та 16 годин дня в Ленінському міському суді Севастополя", - зазначила Зудієва.

За її словами, матеріали щодо Марлена Мустафаєва та Аметхана Абдулвапова надійшли до канцелярії так званого Київського районного суду м. Сімферополя.

Як повідомило російське агентство "Інтерфакс", Київський райсуд Сімферополя відправив мешканця Сімферопольського району Аметхана Абдулвапова до СІЗО до 7 квітня 2022. Ленінський райсуд Севастополя ухвалив заарештувати Ансара Османова з Бахчисарайського району Криму до 6 квітня 2022 року, повідомив його адвокат Еміль Курбедінов, який зібрався біля будівлі суду.

Захист обох затриманих подасть апеляційні скарги на ухвали про взяття під варту.

Нагадаємо, сьогодні вранці в окупованому Криму відбулися обшуки у кримських татар. Мобільного зв'язку та можливості звернутися до адвокатів у людей не було.

3 лютого Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що затриманому в Росії кримському татарину Тимуру Ялкабову загрожує 19 років ув’язнення.