ГПУ завершила розслідування про постачання російських гранат для розгону Майдану в 2014-му

Завершилося розслідування Генпрокуратури у справі про незаконне постачання російських гранат для розгону мітингувальників у Києві в 2014-му.

Про це повідомили в пресслужбі ГПУ.

Слідство встановило, що експосадовці Міністерства внутрішніх справ України щоб озброїти особовий склад працівників органів внутрішніх справ для перешкоджання масовим акціям протесту, незаконно організували та забезпечили у січні 2014 року поставку в Україну 13 тис 406 одиниць гранат виробництва Російської Федерації.

"Ці гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не пройшли випробування Міністерства охорони здоров’я щодо можливості їх застосування до людей", - йдеться у повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

Підозрювані залучили підлеглих і порушуючи Закону України "Про міліцію" розробили проєкти змін до нормативних актів Кабінету Міністрів, які надавали можливість правоохоронцям застосовувати світлошумові, газові та димові гранати виробництва Російської Федерації.

22 січня 2014 такі зміни до чинного законодавства, порушуючи Закон України "Про Кабінет Міністрів України, схвалив уряд. Та протягом квітня-травня 2014 року ці рішення були визнані судом незаконними та скасовані.

На підставі складених співробітниками Департаменту громадської безпеки МВС службових документів, в січні-лютому 2014 року екскерівництво міністерства організувало та забезпечило видачу зі складів МВС України гранат російського виробництва особовому складу працівників органів внутрішніх справ. 18 та 19 лютого 2014 року ці гранати застосували у центральній частині Києва до мітингувальників, внаслідок чого було заподіяно тілесні ушкодження 127 особам.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри колишнім Міністру внутрішніх справ України, його заступникові та директору Департаменту матеріального забезпечення МВС України у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб під час постачання та розмитнення спецзасобів, отриманих від Російської Федерації 21 та 24 січня 2014 року, з метою їх подальшого застосування до учасників акцій протесту в м. Києві. Наразі слідство завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Експравоохоронцям інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а керівнику Департаменту матеріального забезпечення також ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України.

Коли сторона захисту ознайомиться з матеріалами провадження, обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі ДБР.

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