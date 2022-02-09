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На Дніпровській набережній у Києві знайшли потопельника, що вмерз у кригу

Тіло виявили водолази за 15 метрів від берега.

У Києві водолази-рятувальники дістали тіло чоловіка із Дніпра. Вмерзле у кригу тіло виявили на відстані 15 м від берега.

Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

"9 лютого об 11:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на Дніпровській набережній, 7, що у Дніпровському районі столиці, у річці Дніпро знаходиться тіло людини", – сказано в повідомленні.

Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження деблокували тіло чоловіка, доставили на берег та передали службі "102".

Поліція розслідує обставини трагічного випадку.

Як повідомляли, ввечері 29 січня у Дніпрі на пляжі острова Монастирський втопився 17-річний хлопець. Водолази знайшли загиблого вранці 30 січня на відстані 50 метрів від берега на глибині 6 метрів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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