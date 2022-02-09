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Віктору Януковичу повідомили нову підозру

Справа стосується підбурювання до дизертирства. 

Віктору Януковичу повідомили нову підозру
Фото: 24ТВ

Колишньому президенту України Віктору Януковичу оголосили нову підозру – у підбурюванні військових Управління державної охорони до дизертирства (ч.4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України).

Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

"24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки Президента України до дезертирства. Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації", – зазначили в Бюро.

Найближчим часом Януковичу можуть заочно обрати запобіжний захід і за цією підозрою.

Нагадаємо, що Янукович визнанний винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. За цими статтями його засудили заочно до 13 років позбавлення волі. Водночас суд виправдав його в посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України. 

Експрезидент з 2014 року перебуває не в Україні. За останніми даними, він мешкав у РФ під держохороною. До Росії він утік під час Революції Гідності. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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