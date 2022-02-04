Антикорсуд оголосив вирок судді-хабарнику з Донеччини

Суддю викрили на одержанні 6 тисяч гривень неправомірної вигоди від адвоката.

Вищий антикорупційний суд 4 лютого оголосив вирок судді Слов’янського міськрайонного суду Донеччини, якого викрили на отриманні хабаря.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суддю викрили на одержанні 6 тисяч гривень неправомірної вигоди від адвоката особи, щодо якої склали протокол про адміністративне правопорушення за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

Вироком суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вироком суддю позбавили волі на 5 років і 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в судах строком на 3 роки і конфіскацією майна.

“Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС”, – нагадали у САП.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд оголосив 3 лютого обвинувальний вирок двом колишнім суддям Голосіївського районного суду Києва: Андрію Новаку та Олександру Білику.