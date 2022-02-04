Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
ГоловнаПраво

Антикорсуд оголосив вирок судді-хабарнику з Донеччини

Суддю викрили на одержанні 6 тисяч гривень неправомірної вигоди від адвоката.

Антикорсуд оголосив вирок судді-хабарнику з Донеччини
Фото: Українське право

Вищий антикорупційний суд 4 лютого оголосив вирок судді Слов’янського міськрайонного суду Донеччини, якого викрили на отриманні хабаря.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суддю викрили на одержанні 6 тисяч гривень неправомірної вигоди від адвоката особи, щодо якої склали протокол про адміністративне правопорушення за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

Вироком суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вироком суддю позбавили волі на 5 років і 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в судах строком на 3 роки і конфіскацією майна.

“Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС”, – нагадали у САП.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд оголосив 3 лютого обвинувальний вирок двом колишнім суддям Голосіївського районного суду Києва: Андрію Новаку та Олександру Білику.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також