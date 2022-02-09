Екссуддя Чаус у інтервʼю нардепу "Євросолідарності" розповів деталі про своє викрадення і вибивання показів

Зокрема Чаус каже, що його нібито примушували свідчити проти Порошенка.

Колишній суддя Микола Чаус, підозрюваний у хабарництві, у інтервʼю народному депутату "Європейської солідарності" Володимиру Арʼєву розповів деталі про своє викрадення з Молдови, що трапилось навесні 2021 року.

Інтервʼю оприлюднено на каналі Арʼєва в YouTube. За словами Чауса, на нього напали біля спортзалу люди з масками на обличчі. Вони затягли його в автобус, зірвали та викинули сумку, звʼязали йому руки. Потім, за словами екссуді, його пересадили в інше авто, поклали його на підлогу і били. При цьому він вважає, що зміг би опізнати своїх кривдників.

"Били мене кулаками по спині, по почках, це продовжувалось десь ну хвилин 20, може 30", – заявив він.

Чаус розповів про те, як з нього "вибивали" покази, зокрема й проти пʼятого президента. За його словами, після викрадення його везли в кількох машинах в бік до Румунського кордону, били і вкололи дві інʼєкції, щоб він не чинив опору. У нього була серйозна рана руки.

Зрештою, за словами чоловіка, його привезли на берег річки, посадили в гумовий човен із супроводжувальником та відправили ним в Україну.

На іншому березі Чауса та його "наглядача" зустріли люди, яки привітали його з поверненням на "українську землю". Після цього, за його словами, посадили в авто і везли 5-7 годин до невідомого йому приміщення з великими залізними воротами.

Там його утримували в кімнаті, де стояли прикріплені до підлоги ліжко та стіл. Весь час на голові екссуді був, як він каже, мішок, щоб він нічого не бачив, руки були переважно завʼязані, ходити і вставати з ліжка було можна тільки до вбиральні та щоб поїсти за столом.

За оцінкою Чауса, у таких умовах він в був 2-3 дні, потім його перевезли в інше приміщення. При цьому утримувачі екссуді, за його твердженням, примушували його писати покази і вивчити "правильні" відповіді напамʼять.

"Мішок на голові і тримали пристебнутим наручниками до ліжка два місяця і день і ніч", – заявив він.

Чаус стверджує, що його викрадачі ставили запитання, як слухалась справа заступника Коломойського в ДніпрОДА Геннадія Корбана, Іванющенка, скільки разів він був у Петра Порошенка в кабінеті, чи давав йому Порошенко вказівки.

"Щоб я наговорив того, чого не було. Сказали, що якщо ти не пізнаєш, що тебе вивозили із України на літаку, то ти з подвалу не вийдеш", – заявив він.

Чаус стверджує, що не памʼятає, як його везли з України в Молдову кілька років тому, бо був сонний після того, як його хтось "пригостив жвачкою".

Він каже, що його викрадачі заявили, що їм обіцяли 800 000 за те, щоб Чаус не повернувся в Україну.

Екссудя також заперечив, що має стосунок до створеного під його імʼям каналу в Telegram, і сказав, що відео для нього його примушували записувати.

"Сказали, що якщо ти не скажеш, що ти летів із Києва в літаку і що ти не був у кабінеті Порошенка і він тобі не давав особисто вказівку засудити Корбана, то ти звідси живим не вийдеш", – стверджує колишній суддя.

За його словами, покази намагались "вибити" і на ексголову розвідки Василя Бурбу.

Із "полону" Чаус втік. Він переконаний, що його хотіли вбити. Втеча вдалася тоді, коли екссудю у Вінницькій області везли в якесь "глухе місце".

Колишній суддя в інтервʼю також стверджує, що жодної банки з хабарями він не мав, і що це "провокація".

Нагадаємо, що Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя поклав у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі до Молдови.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали.

У середині липня генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

У МЗС сказали, що Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці з Молдовою в справі судді Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ.

30 липня довкола особи Чауса розгорнувся новий скандал. ЗМІ повідомили, що екссуддю виявили в селі на Вінничині – нібито він сам прийшов і попросив подзвонити правоохороням. Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці затримали Чауса, який раніше був викрадений у Молдові. Водночас НАБУ стверджувало, що особи, які його затримали, не виходять на зв'язок.

Зрештою Чауса в кортежі СБУ, за яким гналися автівки НАБУ, відвезли в слідчий ізолятор Служби безпеки.

Зараз справа про можливе хабарництва Чауса слухається у Вищому антикорсуді. З серпня він був під домашнім арештом, а потім запобіжний захід змінили на заству. Днями він її сплатив у розмірі 718 000 гривень.