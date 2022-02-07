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За будівництво “нахалбудів” буде введена кримінальна відповідальність, – Чернишов

Вона передбачена за будівництво більшої від обіцяної кількості поверхів. 

За будівництво “нахалбудів” буде введена кримінальна відповідальність, – Чернишов
Олексій Чернишов
Фото: Міністерство регіонального розвитку

У межах реформи містобудування одним із законопроєктів передбачена посилена відповідальність для генпідрядника, архітектора та інженера проєкту. За так звані нахалбуди – надбудову більшої кількості поверхів, які не були задекларовані перед почтаком будівництва, девелопери та інші учасники процесу можуть понести кримінальну відповідальність.

Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив у інтервʼю "НВ Бізнес".

Він зауважив, що в основі реформи містобудування лежать дві речі – це лібералізація прав девелоперів, але водночас і криміналізація та поислення адміністративної відповідальності за порушення. 

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) була ліквідована у вересні 2021 року, натомість запрацював новий цифровий орган – Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).

"У нас є три запобіжники або страховки — це нові люди, які розділяють цивілізовані принципи роботи, нова структура, побудована на цифровій системі, яка унеможливлює прояв корупції, а також постійна робота з антикорупційними органами", – наголосив очільник Мінрегіону.

Нагадаємо, раніше Чернишов повідомив, що містобудівна реформа вже на фінішній прямій, звернення замовників будівництва опрацьовуються протягом 24 годин.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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