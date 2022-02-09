Поліцейські на допиті в ДБР не підтвердили, що Трухін пропонував хабар після ДТП, – Сухачов

Поліцейські, яких допитали співробітники Державного бюро розслідувань, не підтвердили інформацію, що після ДТП народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін пропонував їм хабаря.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували", – сказав Сухачов на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Водночас у пресслужбі ДБР повідомили – Сухачов також зауважив, що окремі фрагменти відеозаписів можуть свідчити про наявність ознак вчинення нардепом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, ДТП за участю нардепа Трухіна сталася ще в серпні 2021 року. Трухін продовжував бути членом партії "Слуга народу", фракції та заступником голови бюджетного комітету.

1 лютого журналісти УП опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка зареєструвала кримінальне провадження за фактом пропозиції надання неправомірної винагороди, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу.

Трухіна також хочуть виключити з фракції "Слуги народу", а в Раді провести позачергове засідання для заслуховування керівництва МВС, ДБР і Офісу генпрокурора щодо розслідування цієї справи та інших проваджень, у яких фігурують нардепи. За даними джерел LB.ua, засідання може відбутись 14 лютого після погоджувальної ради.

У сюжеті УП фігурував патрульний, який був на місці аварії – Сергій Петрик. Після випуску ролику його покликали в ДБР на допит. Слідчі також заявили, що дослідили вуличні камери спостереження, і на них зафіксовано, що на ділянці від Полтави до Борисполя за кермом авто з Трухіним була інша людина. Хто керував у момент аварії – намагаються зʼясувати, адже на тій частині дороги камер фіксації не було.