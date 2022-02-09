Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо "політичного притулку"
Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо "політичного притулку"
Макрон про можливість ескалації: "найближчі дні будуть вирішальними"
Макрон про можливість ескалації: "найближчі дні будуть вирішальними"
Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красавица"
Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красавица"
​Зеленський відповів Лукашенку на погрози припинити постачати електроенергію
​Зеленський відповів Лукашенку на погрози припинити постачати електроенергію
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Мінськ, деескалація, контракти. Про що говорили Зеленський і Макрон
Мінськ, деескалація, контракти. Про що говорили Зеленський і Макрон
Кремль відповів на повідомлення про угоду Путіна з Макроном щодо України
Кремль відповів на повідомлення про угоду Путіна з Макроном щодо України
В ОРДЛО зафіксували збройні сутички найманців з місцевим населенням
В ОРДЛО зафіксували збройні сутички найманців з місцевим населенням
Держава видаватиме всім вакцинованим українцям від 60 років смартфон із пільговим тарифом, – Зеленський
Держава видаватиме всім вакцинованим українцям від 60 років смартфон із пільговим тарифом, – Зеленський
ГоловнаСуспільствоПодії

Студенти анонсували ​​акцію за відставку Шкарлета "Якщо любиш – піди!"

У День Валентина міністрові освіти хочуть подарувати гарбуз.

Студенти анонсували ​​акцію за відставку Шкарлета "Якщо любиш – піди!"
Фото: Lb.ua

Студентська спільнота України анонсувала нову акцію "Якщо любиш – піди!" з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета. 

Про намір взяти участь у протесті під стінами Офісу президента у Києві 14 лютого вже повідомили студенти НаУКМА, КПІ, НАУ та інші студентські спільноти України.

"Вранці у День святого Валентина студентство подарує міністру замість справжньої валентинки – гарбуз, адже Сергій Шкарлет та українська освіта несумісні", – сказано в анонсі акції.

Організатори наголошують, що попри численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів до прем'єр-міністра та комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, "процес відставки міністра-плагіатора не запущено". 

"Ми виходимо до Офісу Президента, щоб голосно заявити основну вимогу студентства: Шкарлет має піти! А Міністерство освіти і науки має бути очолене компетентним фахівцем із бездоганною репутацією в академічній спільноті", – зазначають студенти. 

4 лютого студенти Могилянки прийшли під Кабмін з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета. До акції долучилися студенти вишів по всій країні.

Це сталося після того, як Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента НаУКМА. Вибори мали відбутися 27 квітня. 

Таке рішення пояснити тим, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та статуту університету в процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії. Однак після наради за участю урядовців, народних депутатів і представників вишу цей наказ скасували.

На виборах президента Могилянки здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт, який набрав 52,80% голосів.

Вибори намагалися зірвати. Камери зафіксували, як невідомі люди у чорному викрали одну із скриньок з бюлетенями та влили зелену рідину. Згодом скриньку повернули. Попри це, виборча комісія одноголосно визнала вибори такими, що відбулися.

За фактом нападу на виборчу дільницю було відкрито кримінальне провадження. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також