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Представники Могилянки зустрілися з Венедіктовою

В академії наполягають на покаранні замовників та організаторів нападу на виборчу дільницю.

Представники Могилянки зустрілися з Венедіктовою
Фото: Lb.ua

Сьогодні, 7 лютого, в.о. президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" Денис Азаров, голова виборчого комітету Володимир Венгер і член студентського страйкому Максим Бондар зустрілись із генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

Представники Могилянки поінформували очільницю Офісу генпрокурора про перебіг виборів у академії, обставини нападу на виборчу дільницю та відкриття відповідного кримінального провадження, повідомляє пресслужба вишу.

Денис Азаров передав генпрокурорці офіційне звернення щодо розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом нападу на дільницю під час другого туру виборів президента НаУКМА.

Нагадаємо, на виборах 2022 року здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт, який набрав 52,80% голосів.

Вибори намагалися зірвати. Камери зафіксували, як невідомі люди у чорному викрали одну із скриньок з бюлетенями та влили зелену рідину. Згодом скриньку повернули. Попри це, виборча комісія одноголосно визнала вибори такими, що відбулися.

За фактом нападу на виборчу дільницю було відкрито кримінальне провадження. 

2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента НаУКМА. Вибори мали відбутися 27 квітня. Таке рішення пояснити тим, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та статуту університету в процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії. Однак після наради за участю урядовців, народних депутатів і представників вишу цей наказ скасували.

4 лютого студенти Могилянки прийшли під Кабмін з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета. До акції долучилися студенти вишів по всій країні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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