Міністр юстиції України Денис Малюська, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, члени Комітету Верховної Ради України з прав людини відвідали Божківську виправну колонію (№16) на Полтавщині.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Делегація ознайомилася з умовами тримання та комунально-побутового забезпечення засуджених.

"Було здійснено обхід їдальні установи, відділень соціально-психологічної служби, дільниці карантину, діагностики та розподілу та промислової зони. Під час візиту очільник відомства спілкувався із засудженими, які утримуються в установі", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства юстиції.

Як повідомив один із членів Делегації Дмитро Лубінець, у Божківській колонії покарання відбувають ув’язнені, "переведені із сумнозвісної Бердянської колонії 77, яку нарешті ліквідовано".

Нагадаємо, 11 березня 2019 року слідчі ДБР почали досудове розслідування за заявами представників громадської організації "Альянс української єдності" про можливі зловживання з боку посадових осіб Бердянської виправної колонії №77.

Фото: Пресслужба Міністерства юстиції

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 12 листопада 2021 року повідомила, що в Макіївській виправній колонії №32, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області, від ножових поранень помер 37-річний громадянин України Руслан Макарець.