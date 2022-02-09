Українці з симптомами грипу чи ковіду можуть відкривати е-лікарняний дистанційно, - Ляшко

Якщо хвороба триватиме довше ніж п'ять днів, пацієнт має звернутися до лікаря.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкрити електронний лікарняний дистанційно без візиту до лікаря.

Про це він заявивна брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що це передбачено в наказі МОЗ №233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках", який уже зареєстрував Мін'юст.

Міністр пояснив, що за наявності симптомів пацієнт може зателефонувати своєму лікарю й отримати від нього рекомендації щодо лікування. За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до п'яти днів, який є підставою для відкриття е-лікарняного.

"Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для продовження терміну своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку", - сказав Ляшко.

Голова МОЗ пояснив, що такий підхід значно розвантажить лікаря і дасть змогу іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими COVID-19.

Фото: МОЗ

Наадаємо, електронний лікарняний планували ввести з 1 квітня 2020 року, однак цього не сталося через технічні проблеми. У 2018 році повідомляли, що е-лікарняні повністю замінять паперові довідки вже 2019 року.

У липні 2020-го в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Міністерство охорони здоров'я в тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду.

З жовтня минулого року Україна повністю перейшла на електронні лікарняні. Замість лікарняного листка лікар створює електронний МВТН. Саме цей електронний документ підтверджує непрацездатність пацієнта протягом певного періоду. На підставі МВТН формується електронний лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних у Реєстрі застрахованих осіб. Відповідну інформацію можна переглянути в особистому кабінеті застрахованої особи.