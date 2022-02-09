ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати на окрузі покійного Полякова

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата на проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206, де у 2019 році був обраний нардепом Антон Поляков.

Ним став висуванець "УДАРу" Олександр Ломако. Нині він є секретарем Чернігівської міської ради.

"Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Ломака кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року від політичної партії “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", – йдеться в повідомленні ЦВК.

Ломако на місцевих виборах 2020 очолював виборчу кампанію партії "Рідний дім" у Чернігівській області, був другим номером в списку партії до Чернігівської міської ради. В листопаді 2020 року обраний секретарем ради.

31 липня 2021 року в Чернігові партії «Рідний дім» та "УДАР" підписали Меморандум про співпрацю та спільну участь в наступних парламентських виборах. 3 листопада 2021 року Олександр Ломако очолив обласну організацію партії "УДАР Віталія Кличка" на Чернігівщині.

Нагадаємо, що 33-річний Поляков помер в ніч на 8 жовтня.

Депутат втратив свідомість на задньому сидінні автомобіля таксі. Водій машини розказав, що підібрав депутата за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі. В машині Полякову стало зле, у нього почалася нудота.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, але реанімаційні заходи результату не дали і чоловік помер.

Було розпочато кримінальне провадження, в рамках якого встановлено причину смерті Полякова - гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця. Пізніше токсикологічна експертиза виявила в його тілі сліди алкоголю, метадону і димедролу.

Поліція розглядає як версію природної смерті внаслідок передозування, але не виключає й отруєння Полякова.

У листопаді Рада вирішила розслідувати смерть Полякова. ТСК очолила його наречена Ганна Скороход.

Поляков був обраний від партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 2019 року. В листопаді 2019 року його разом з Ганною Скороход виключили з фракції, після чого він увійшов до складу групи "За майбутнє".