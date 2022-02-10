"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
ГоловнаСвіт

Приїзд Рау до Києва та засідання “нормандських радників” в один день не є збігом, – Кулеба

"Це все частина тієї масштабної мережевої дипломатії".

Приїзд Рау до Києва та засідання “нормандських радників” в один день не є збігом, – Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Те, що приїзд голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Збігнєва Рау до Києва і засідання радників в “нормандському форматі” відбувається в один день не є збігом обставин.

На цьому під час спільного брифінгу з головою ОБСЄ Збігнєвом Рау наголосив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

“Я не буду приховувати, що ми прагнемо якнайшвидшого відновлення Тристоронньої контактної групи і сьогодні ми обговорили (з Рау, – ред.) стан справ”, – сказав Кулеба.

Він додав, що розблокування її роботи залежить насамперед від політичної волі на це Росії. 

“І не є збігом обставин той, факт, що містер Рау у Києві, і сьогодні у Берліні відбудеться зустріч радників нормандського формату. Це все частина тієї масштабної мережевої дипломатії, яку ми запустили, щоб все-таки зрушити процес регулювання з місця, для того, аби знайти дипломатичне рішення”, – зауважив керівник української дипломатії.

Нагадаємо, сьогодні Рау прибув до Києва, а 11 лютого відвідає схід України, де як чинний голова ОБСЄ ознайомиться із наслідками агресії РФ проти України та діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

15 лютого голова ОБСЄ вилетить до Москви на переговори із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

На сьогоднішній зустрічі політичних радників очільників країн "нормандського формату" у Берліні Україна матиме за мету розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також