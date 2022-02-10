Те, що приїзд голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Збігнєва Рау до Києва і засідання радників в “нормандському форматі” відбувається в один день не є збігом обставин.

На цьому під час спільного брифінгу з головою ОБСЄ Збігнєвом Рау наголосив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

“Я не буду приховувати, що ми прагнемо якнайшвидшого відновлення Тристоронньої контактної групи і сьогодні ми обговорили (з Рау, – ред.) стан справ”, – сказав Кулеба.

Він додав, що розблокування її роботи залежить насамперед від політичної волі на це Росії.

“І не є збігом обставин той, факт, що містер Рау у Києві, і сьогодні у Берліні відбудеться зустріч радників нормандського формату. Це все частина тієї масштабної мережевої дипломатії, яку ми запустили, щоб все-таки зрушити процес регулювання з місця, для того, аби знайти дипломатичне рішення”, – зауважив керівник української дипломатії.

Нагадаємо, сьогодні Рау прибув до Києва, а 11 лютого відвідає схід України, де як чинний голова ОБСЄ ознайомиться із наслідками агресії РФ проти України та діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

15 лютого голова ОБСЄ вилетить до Москви на переговори із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

На сьогоднішній зустрічі політичних радників очільників країн "нормандського формату" у Берліні Україна матиме за мету розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.