"Північний потік-2" є підривним для безпеки геополітичним проєктом Росії, – Білий дім

США не підтримують російський газогін "Північний потік-2". Адміністрація президента Джо Байдена чітко заявляла, що виступає проти нього, повідомила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона зауважила, що газогін є російським геополітичним проєктом, який підриває енергетичну та національну безпеку значної частини євроатлантичних країн.

"Зараз він – газогін – не запущений. Німецькі регуляторні органи заявили, що нині він не буде схвалений щонайменше до другої половини 2022 року. І ми продовжуємо працювати з Німеччиною, Україною та іншими союзниками і партнерами для реалізації спільної заяви від 21 липня. І знову, якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не запустять", – підкреслила Псакі.

Нагадаємо, днями Джо Байден заявив, що в разі вторгнення в Україну російський газопровід припинить своє існування.

Угода від 21 липня 2021, про яку згадала Псакі, була укладена між США і Німеччиною – країною, яка безпосередньо повʼязана з "Північним потоком". Сторони домовилися, що якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина ініціюватиме санкції, які обмежать російський експорт до Європи, зокрема енергетичний.

На тлі нового стягування військ до кордонів України Захід знову заговорив про санкції проти газогону, який вже готовий, але проходить сертифікацію. "Північний потік-2" є одним із найбільш дискусійних питань у санкційних пакетах різних країн, але зрештою, згідно з останніми заявами світових лідерів, домовлено про санкції проти нього за фактом вторгнення, але не превентивно.