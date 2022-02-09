США заперечили, що будуть евакуйовувати своїх громадян з України

У Білому домі спростували інформацію, що готують масову евакуацію громадян США з території України, повідомляє "Укрінформ".

США заперечили інформацію про нібито розгортання в Польщі військової місії для допомоги в масовій евакуації американських громадян з України в разі російської агресії.

Як повідомлялося, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністрації США оприлюднило інформацію, що Білий дім начебто схвалив план Пентагону про масову евакуацію американських громадян з України в разі російського вторгнення. Для цього, за версією видання, США планували задіяти в Польщі військових 82-го повітряно-десантного корпусу, щоби вони надали в разі потреби допомогу тисячам американців щодо виїзду з території України.

"Ми постійно оцінюємо поточну ситуацію безпеки та плануємо дії в разі надзвичайних обставин, як ми завжди це робимо, але, щоби було зрозуміло, ми не плануємо масової евакуації американських громадян з України", – повідомив журналістам офіційний представник адміністрації США.

У цьому ж контексті він повторив слова президента Сполучених штатів Америки Джо Байдена, який закликав американців в Україні повертатися вже зараз.

Напередодні речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу наголосила, що позиція адміністрації США не змінилася щодо оцінок загрози з російського боку або небезпеки для американських громадян в Україні.

Псакі додала, що США зазвичай не проводять масової евакуації своїх громадян з іноземних країн – за винятком, можливо, подій у Афганістані минулого літа.

Ситуацію щодо рівня безпеки для американців в Україні Псакі порівняла із ситуацією в Ефіопії й Казахстані, для яких Держдепартамент також видав рекомендації своїм громадянам не подорожувати до цих країн.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту "Бориспіль" приземлився десятий літак з оборонною допомогою від Сполучених Штатів, який доставив до Києва понад 80 тонн боєприпасів.

9 лютого військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі під час зустрічі з командувачем Сухопутних військ ЗС України генерал-полковником Олександром Сирським заявив - Сполучені Штати й надалі надаватимуть Україні необхідну підтримку як в оборонному озброєнні, так і у навчанні військових. У разі потреби кількість допомоги буде збільшено в рази.