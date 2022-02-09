Данія має 400 ракет "Stinger", але Україні їх не дасть

Боєприпаси надто старі, зберігаються на секретному складі і чекають на утилізацію.

Данія має 400 ракет "Stinger", але їх не дадуть Україні, бо вони застаріли.

Про це повідомив міністр оборони Данії Мортен Бодсков, передає "Європейська правда".

"Вони занадто старі. Є причина, чому вони на складі. Ми не можемо їх відправити", – сказав Бодсков після зустріч із начальником оборони Данії Флемінгом Лентфером.

Нині ракети зберігають на секретному складі, де чекають на утилізацію. Начальник оборони Данії Лентфер заявив, що іншої зброї його держава в Україну не планує поставляти.

"Ми маємо те, що використовуємо самі, і те, що поступово впроваджуємо для в оборони Данії, в данську армію. Я не бачу нічого, що ми могли б передати", – сказав він.

Лентфер додав, що на військових складах Данії зберігаються 1000 приладів нічного бачення та 700 біноклів, але вони не можуть бути використані на сучасному полі бою, бо застаріли.

"Вони були виведені з бойового застосування в 2009 році", – сказав Лентфер, додавши, що їх можна було б відправити в Україну, але це було б лише символічним актом.

Міністр оборони Данії зазначив, що його країна зараз намагається зробити внесок у посилення українських кіберможливостей.

Нагадаємо, 9 лютого до України прибув ще один літак з військовою допомогою від США, який доправив понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил.

8 лютого за поданням міністра національної оборони Рада міністрів Польщі ухвалила постанову про безоплатну передачу ЗСУ компонентів військового обладнання.