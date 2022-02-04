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На данському кінофестивалі покажуть відомі фільми українських режисерів

У програмі фільми Єршова та Параджанова.

На кінофестивалі у Копенгагені відбудеться показ кінострічок українських режисерів.

Про це повідомили у Посольстві Королівства Данії в Україні.

У програмі – художні фільми “Вій” Костянтина Єршова та “Тіні забутих предків” Сергія Параджанова.

Стрічки пожажуть 6 лютого у Данському інституті кіно у рамках кінофестивалю “Народний жах, таємниці і природа”.

Нагадаємо, стрічка “Клондайк” про катастрофу MH17 та документалка про дитячий притулок поблизу лінії фронту на сході України отримали нагороди американського фестивалю незалежного кіно Санденс.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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