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Ані Лорак анонсувала додатковий концерт у Харкові "на численні прохання" глядачів

Наразі запланований на травень тур Україною включає лише три міста.

Ані Лорак анонсувала додатковий концерт у Харкові "на численні прохання" глядачів

Народна артистка України Ані Лорак, котра після 2014 року живе і працює переважно в Росії, дасть додатковий концерт у Харкові.

Як повідомляється на сторінці співачки в інстаграмі, шоу TheBestUkraine додатково покажуть "на численні прохання".

Таким чином, тур Ані Лорак Україною передбачає не три, як було анонсовано на початку січня, а чотири концерти. 

"Довгоочікувані концерти в Україні. Харків – 20 травня. На численні прохання глядачів 19 травня додатковий концерт. Запоріжжя – 22 травня, Херсон – 23 травня", – йдеться у відеоанонсі.

Ані Лорак вирушить у тур із розширеною програмою The Best, яку представила під час концерту в Одесі у серпні. Це був перший сольний виступ в Україні з 2014 року. Співачка обіцяла, що доповнить програму блоком з українськими хітами, а також новими піснями, які заплановані до виходу напередодні туру.

Нагадаємо, в листопаді 2014 року активісти намагалися зірвати концерт Ані Лорак у палаці "Україна" в Києві. У вересні 2016-го троє учасників цього мітингу отримали умовні терміни.

В жовтні 2018 року у Раді було зареєстровано проєкт постанови, згідно з яким Ані Лорак і Таїсію Повалій, яка з початку російської агресії також живе і концертує здебільшого в Росії, пропонували позбавити звання народних артисток України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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