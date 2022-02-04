єПідтримка: чи стане “ковідна тисяча” бустером для книжкової сфери?

Програма " єПідтримка" працює вже більш ніж місяць. За даними Мінекономіки , нею встигли скористатися понад 7 млн українців, причому найбільше коштів витратили саме на книжки — 705 млн грн. Таке серйозне фінансове вливання у сферу книговидання має відчутний ефект. А втім, залишається питання, чи перетворяться ці зміни на стійкий тренд. Щоб розібратися, ми поговорили з українськими видавництвами та книгарнями про результати й перспективи програми "єПідтримка".

Фото: kufer.media

Українці мало читають — цей вирок ми виголошуємо щороку, базуючись на чергових соціологічних дослідженнях. За останніми підрахунками, лише 27% наших громадян читають регулярно, а 41% не читають книжок узагалі. За минулорічними даними Українського інституту книги, українці витрачають на книжки не більше ніж 800 млн грн на рік (у середньому по 20 грн на особу). Але майже стільки ж — 705 млн — пішло на книжки лише за місяць дії програми "єПідтримка".

Зростання продажів

Про збільшення продажів у 2-3 рази після введення програми говорять усі видавництва та торговельні майданчики.

“Ми бачимо значне зростання продажів наших книг за останній місяць, хоч і не маємо технічної можливості окремо виділити частку, яка припадає на "єПідтримку,” — коментує видавництво “Дух і Літера”.

“Виплати за програмою "єПідтримка" відразу ж вплинули на замовлення, з першого дня приріст клієнтів був відчутний і на сайті, і в наших офлайнових книгарнях-кав'ярнях”, — кажуть у "Видавництві Старого Лева".

“Є зростання відвантажень приблизно у 2,5-3 рази. Продажі ми побачимо через місяць, коли наші партнери з роздробу відзвітують і заплатять”, — повідомив власник “Фоліо” Олександр Красовицький.

Варто зауважити, що старт програми збігся з найбільш гарячим сезоном у сфері книготоргівлі: книгарні традиційно мають найвищі продажі у грудні, напередодні зимових свят. Адже найчастіше книжки купують саме на подарунки, зокрема — для дітей. Однак ажіотаж цього грудня перевищив звичний рівень настільки, що магазини не давали собі ради із замовленнями.

Фото: facebook/Видавництво Фоліо

Відсутність спаду

Свята минули, але надзвичайний попит на книжки триває. Навіть після закінчення сезону подарунків українці частіше витрачають “ковідну тисячу” на книжки, ніж на квитки в кіно. Це можна пояснити, зокрема, тим, що кінотеатри, театри та концертні зали є далеко не в усіх населених пунктах — а книжки можна замовити поштою в будь-яке село.

“Програма спровокувала збільшення продажів утричі. Люди отримали свою тисячу напередодні новорічних свят і вирішили відразу нею скористатись, щоб придбати книги на подарунки близьким і рідним. На сьогодні всі свята минули, але досі вплив "єПідтримки" на книжкову галузь ми відчуваємо”, — звітує PR-відділ “Книгарні Є”.

“Ми не розрахували з тиражами, і на сьогодні всі топові позиції на межі закінчення, хоча тих кількостей, що були на початок року, мало вистачити до кінця березня. Друкарні перевантажені, а у зв’язку з загостренням епідемії та лікарняними персоналу терміни друку зросли у 1,5 разу. Тож, очевидно, певний час будемо в очікуванні на ретиражі. Позитивна тенденція, що до цього часу не спостерігається спад. Адже ми очікували, що наприкінці грудня та на початку січня всі, хто був готовий витратити свою тисячу на книжки, зроблять це, а далі буде затишшя. У будь-якому разі цікаво, що станеться з ринком, коли в покупців закінчаться гроші "єПідтримки", — каже Ілона Замоцна, співзасновниця "Віхоли".

Фото: kufer.media

“З року в рік спостерігаємо тенденції, що все частіше саме книгу обирають як подарунок. При цьому після свят увага до книжок ніяк не зменшилася. Раніше перші тижні січня були не надто хорошими за показниками, цьогоріч люди купують книжки з першого січня без упину, що не може не тішити. Мова йде про зростання в середньому у два рази. І ця динаміка дуже позитивна. Крім того, ми відчуваємо притік нових клієнтів, що для бізнесу також дуже важливо, особливо в довгостроковій перспективі”, — розповідає директорка PR-відділу "Видавництва Старого Лева" Оксана Зьобро.

Нові читачі та додаткові пропозиції

Про те, що програма допомогла залучити нових клієнтів, говорять й інші видавництва. Зокрема, на це вплинули різноманітні додаткові опції, вигадані видавцями та крамницями. Ці опції зробили пропозицію обміняти віртуальні 1000 грн на книжки ще більш вигідною та спрацювали як реклама.

“Одразу після анонсу виплати "єПідтримки" посипалися запити від читачів, чи можна використати цю тисячу в нас. Ця ініціатива також допомогла залучити нових читачів — за період програми багато хто купував у нас уперше. Особливим попитом користуються новинки”, — кажуть у видавництві “Основи”.

Фото: kufer.media

"Ми запропонували читачам ще й бонус від себе: якщо придбати сертифікат на 1000 гривень на нашому сайті, за нього можна вибрати комплект книжок на суму 1400 гривень з усього нашого асортименту. У перші дні акції кількість замовлень на нашому сайті суттєво збільшилась, приблизно в десять разів. У більшості випадків сума замовлень перевищує 1400 грн. У книгарнях теж суттєво збільшились продажі наших книжок. А щодо вибору читачів, то найчастіше купують книжки для дітей", — коментує директор видавництва "Книголав" Сергій Клейменов.

“З початку програми "єПідтримка" ми відправили майже 1 мільйон книжок по всій Україні. Обсяги замовлень зросли втричі. А для того, щоб надати можливість придбати ще більше книжок за програмою "єПідтримка", ми зараховуємо кешбек, який можна витратити на наступні придбання. Безумовно, програма "єПідтримка" — це дуже важлива державна ініціатива, яка може підвищити мотивацію до читання серед українців”, — каже Іван Богдан, CEO книжкової платформи "Yakaboo".

Фото: Yakaboo

“Ми робимо все, щоб реалізувати "ковідну тисячу" людям було якомога зручніше, вигідніше і легше. У нас діє різноманітна система знижок, є можливість придбати сертифікат на книжки номіналом 1200 грн за 1000 грн. Також ми формуємо спеціальні вигідні комплекти на різний вік і зацікавлення, щоб читачі, які не мають великого читацького досвіду, могли одразу зорієнтуватися. Є комплект книжок світових бестселерів, є комплект книжок на подарунок, або на вік 13-14 років, або детективів чи нонфікшн. Також у нас діє чудова партнерська співпраця з Monobank, користувачі якого одним кліком можуть трансформувати "Єтисячу" на 1200 грн у книжки, є і не менш вигідна для користувачів співпраця з ПриватБанком,” — каже директорка PR-відділу "Видавництва Старого Лева" Оксана Зьобро.

Що далі?

Перші результати програми "єПідтримка" продемонстрували, що зацікавленість у книжках є, просто витрати на них — не у пріоритеті. Зрештою, це не дивно, якщо взяти до уваги, що більше половини доходів середньостатистичний українець змушений витрачати на їжу та комунальні послуги. Це підтверджують і дослідження Українського інституту книги: нестача грошей є другою за поширеністю причиною, чому люди не читають. Перша причина — не знають, що саме обрати для читання.

На вміння орієнтуватись у літературі впливає, зокрема, і доступність книжок, яка в Україні лишається низькою. Наш індекс забезпечення книгарнями (на 2018 рік) складає один магазин на 140 тис. населення, що в 10 разів нижче за середньоєвропейські показники. Наприклад, у 2019 році в Польщі діяло більше 1900 книгарень, тоді як в Україні — близько 300.

Фото: molloko Магазин *Моя книжкова полиця* на Пушкінській

На розв’язання цих проблем орієнтований законопроєкт №6287, нещодавно ухвалений Верховною Радою в першому читанні. Він пропонує надавати субсидії для відшкодування витрат на оренду українським книгарням, а також запровадити сертифікат на придбання книг дітям при народженні та в 14 років. Сума сертифіката становитиме третину прожиткового мінімуму: на 2023 рік, коли закон (якщо його остаточно ухвалять) набуде чинності, це буде близько 800 гривень.

Спеціалісти вже підтримують цей проєкт і говорять про його позитивний вплив на галузь і популярність читання.

"Книжка стає доступною тоді, коли вона є в полі зору споживача. Тобто коли людина йде на роботу, проходить повз книгарню, бачить у вітринах новинки. Їй хочеться туди зайти, погортати їх і, відповідно, купити. Якщо ж десь поряд з місцем проживання людини книгарні немає, залишається інтернет-книгарня чи поїздка в обласний центр або столицю. Це вже ускладнює доступ до книжки. Через це український ринок падає: в нашій державі залишилося близько 200 стаціонарних книгарень, що є дуже малою кількістю для такої великої країни, як Україна. Їх мала б бути хоча б тисяча", — каже директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

Фото: book-institute.org.ua Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

"За умови прийняття законопроєкту ми готові і спроможні за кілька років збільшити чисельність власних книгарень у країні вдвічі, — запевняє директорка “Книгарні Є” Юлія Шаволіна. — Сьогодні наша мережа налічує 32 книгарні в містах з різною чисельністю населення: від Києва і Львова до невеликого міста Слов'янськ (Донецька область). Така тенденція загалом на ринку спричинить зростання кількості книгарень на території України вдвічі вже за три роки, а за десять років ми матимемо всі шанси вийти на рівень книготоргівлі Польщі".

На думку президента Української асоціації видавців Олександра Афоніна, компенсація оренди дозволить у перспективі запровадити єдину ціну на книжку, яку встановлюватиме видавець. Це практикується у європейських країнах, де книжка коштує однаково в центральному супермаркеті та сільській крамниці.

Разом із запровадженням сертифікатів на книжки для дітей і державною підтримкою бібліотечних фондів такі нововведення можуть закріпити досягнення програми "єПідтримка" та перетворити тактичну перемогу на стратегічний успіх. Адже через дефіцит паперу та зростання цін на нього друкована продукція подорожчала в Україні на 35-40% за останній рік і дорожчатиме далі — не лише в Україні, а й по всьому світу. Крім того, якщо тисячу за вакцинацію можна буде витратити на комуналку, хто знає, чи залишаться книжки в бонусних пріоритетах.