Канада може відправити додатковий військовий контингент у Східну Європу

У Латвії наразі перебувають близько 500 канадських військовослужбовців.

Уряд Канади розглядає можливість відправки військового підкріплення до Східної Європи через складну ситуацію з безпекою в регіоні.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час візиту до Латвії у четвер, повідомляє LRT.

"Ми розглядаємо можливість посилення всієї Східної Європи", - сказала Ананд.

У Латвії перебувають близько 500 канадських військовослужбовців. За словами Ананд, це "найбільший військовий контингент Канади за кордоном".

Раніше повідомляли, що протягом лютого до Естонії може прибути додатковий контингент Збройних сил Великої Британії, який посилить східний фланг НАТО.

5 лютого перша група американських військових, відправлених для посилення східного флангу НАТО на тлі нарощування російських військ біля кордонів України, прибула до Польщі.