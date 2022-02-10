Єрмак обговорив із Салліваном безпекову ситуацію навколо України

"Відбувся обмін думками та оцінками стосовно останніх важливих міжнародних перемовин та заходів".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном безпекову ситуацію в регіоні.

Про це Єрмак повідомив у Twitter.

"В рамках постійного діалогу мав відеорозмову з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію в регіоні, шляхи її мирного врегулювання, активізацію мирного процесу в рамках Н4", - написав Єрмак .

Він додав, що відбувся обмін думками та оцінками стосовно останніх важливих міжнародних перемовин та заходів.

"Продовжуємо практичну взаємодію України і США", - зазначив керівник Офісу президента.

Обмінялися думками та оцінками щодо останніх важливих міжнародних перемовин та проведених заходів. Продовжуємо практичну взаємодію 🇺🇦-🇺🇸. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 9, 2022

Нагадаємо, 10 лютого у Берліні відбудеться зустріч радників лідерів у Нормандському форматі. Попередня зустріч радників відбулась у Парижі 26 січня.