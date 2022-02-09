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Зеленський подякував очільниці Європарламенту за підтримку України

Він також привітав її з нещодавнім обранням Президенткою Європарламенту.

Зеленський подякував очільниці Європарламенту за підтримку України
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський привітав очільницю Європейського парламенту Роберту Мецолу з обранням на цю посаду та подякував за підтримку України.

Про це глава держави написав у Твіттері.

"У телефонній розмові з Робертою Мецолою привітав її з нещодавнім обранням Президенткою Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку Європарламенту в сучасних безпекових умовах", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що продовжує взаємодію з Європарламентом з метою реалізації європейських прагнень України.

Мальтійську політичну діячку Роберту Мецолу 18 січня обрали новою президенткою Європарламенту замість Давида Сассолі, який несподівано помер 11 січня у віці 65 років.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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