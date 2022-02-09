Зеленський подякував очільниці Європарламенту за підтримку України

Він також привітав її з нещодавнім обранням Президенткою Європарламенту.

Президент України Володимир Зеленський привітав очільницю Європейського парламенту Роберту Мецолу з обранням на цю посаду та подякував за підтримку України.

Про це глава держави написав у Твіттері.

"У телефонній розмові з Робертою Мецолою привітав її з нещодавнім обранням Президенткою Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку Європарламенту в сучасних безпекових умовах", - написав Зеленський.

У телефонній розмові з @RobertaMetsola привітав її з нещодавнім обранням Президенткою Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку @Europarl_EN у сучасних безпекових умовах. Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень 🇺🇦. pic.twitter.com/BbVTdwQPBB — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2022

Він також зазначив, що продовжує взаємодію з Європарламентом з метою реалізації європейських прагнень України.

Мальтійську політичну діячку Роберту Мецолу 18 січня обрали новою президенткою Європарламенту замість Давида Сассолі, який несподівано помер 11 січня у віці 65 років.