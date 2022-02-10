У Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання

У Білорусі 10 лютого почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння.

Про початок оголосили в російському Міноборони. Там заявили, що метою тренувань є "відпрацювання завдань запобігання та відбиття зовнішньої агресії у ході ведення оборонної операції, протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

Практичні дії військ будуть проходити на полігонах Доманівський, Гожський, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповицький та на окремих діялнках місцевості Білорусі. Також будуть задіяні аеродроми Барановичі, Лунінець, Ліда та Мачулищі. З мапи очевидно, що більшість тренувань проходять неподалік кордонів України, Польщі та Литви.

Фото: Міноборони РФ Мапа військових навчань

Перед стартом "Союзної рішучості" у Білорусь приїжджали міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник російського генштабу.

Завершення навчань заплановано на 20 лютого. В Росії запевняли, що після навчань не збираються лишати своїх військових у Білорусі, хоча в США висловлювали побоювання щодо цього. Міноборони України заявляло, що зігнаного в Білорусь контингенту недостатньо для масштабного вторгнення в Україну.

Збройні сили України в дні російсько-білоруських навчань також тренуватимуть свою боєготовність – із Javelin, Bayrakatar та NLAW.