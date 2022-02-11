Президент США Джо Байден звужує свій список кандидатів до Верховного суду країни.
Про це пише apnews.com.
Після зустрічі демократів у четвер стало відомо, що він розглядає "близько чотирьох кандидатів".
Байден шукає “переконливу” заміну судді Стівена Бреєра, який йде у відставку. Білий дім зараз проводить ретельну перевірку кандидатів, повідомило NBC.
Байден заявив, що його кандидатом буде чорношкіра жінка і він ухвалить рішення до кінця лютого.
Президент також зустрівся з 10 членами Судового комітету Сенату від Демократичної партії. Байден розповів їм, що він хоче висунути жіночу кандидатуру на зразок Бреєра, яка не тільки буде переконливою, але й писатиме “надихаючі аргументи”.
Сенатори заявили, що Байден незабаром зустрінеться з кандидатами. Голова комітету Дік Дурбін сказав, що зустріч була наполовину “дружньою та легкою”, а наполовину серйозною, оскільки президент “готується увійти в історію, висунувши першу чорношкіру жінку до суду”.
Про відставку Браєра, який є ліберальним суддею, стало відомо 26 січня.
Зазначимо, наразі Верховний суд складається із дев'яти суддів. У Верховному суді є шість чоловіків та три жінки. Сім суддів є білими американцями, один – афроамериканцем і одна – латиноамериканкою.
Судді ВС США призначаються президентом зі схвалення Сенату.