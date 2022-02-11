Президент США Джо Байден звужує свій список кандидатів до Верховного суду країни.

Про це пише apnews.com.

Після зустрічі демократів у четвер стало відомо, що він розглядає "близько чотирьох кандидатів".

Байден шукає “переконливу” заміну судді Стівена Бреєра, який йде у відставку. Білий дім зараз проводить ретельну перевірку кандидатів, повідомило NBC.

Байден заявив, що його кандидатом буде чорношкіра жінка і він ухвалить рішення до кінця лютого.

Президент також зустрівся з 10 членами Судового комітету Сенату від Демократичної партії. Байден розповів їм, що він хоче висунути жіночу кандидатуру на зразок Бреєра, яка не тільки буде переконливою, але й писатиме “надихаючі аргументи”.

Сенатори заявили, що Байден незабаром зустрінеться з кандидатами. Голова комітету Дік Дурбін сказав, що зустріч була наполовину “дружньою та легкою”, а наполовину серйозною, оскільки президент “готується увійти в історію, висунувши першу чорношкіру жінку до суду”.

Про відставку Браєра, який є ліберальним суддею, стало відомо 26 січня.

Фото: ЕРА/UPG Суддя Стівен Браєр

Зазначимо, наразі Верховний суд складається із дев'яти суддів. У Верховному суді є шість чоловіків та три жінки. Сім суддів є білими американцями, один – афроамериканцем і одна – латиноамериканкою.

Судді ВС США призначаються президентом зі схвалення Сенату.