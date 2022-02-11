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Білий дім перевіряє кандидатів до Верховного суду, Байден планує обрати чорношкіру жінку

Президент США обере кандидата до кінця лютого.

Білий дім перевіряє кандидатів до Верховного суду, Байден планує обрати чорношкіру жінку
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден звужує свій список кандидатів до Верховного суду країни.

Про це пише apnews.com.

Після зустрічі демократів у четвер стало відомо, що він розглядає "близько чотирьох кандидатів".

Байден шукає “переконливу” заміну судді Стівена Бреєра, який йде у відставку. Білий дім зараз проводить ретельну перевірку кандидатів, повідомило NBC.

Байден заявив, що його кандидатом буде чорношкіра жінка і він ухвалить рішення до кінця лютого.

Президент також зустрівся з 10 членами Судового комітету Сенату від Демократичної партії. Байден розповів їм, що він хоче висунути жіночу кандидатуру на зразок Бреєра, яка не тільки буде переконливою, але й писатиме “надихаючі аргументи”.

Сенатори заявили, що Байден незабаром зустрінеться з кандидатами. Голова комітету Дік Дурбін сказав, що зустріч була наполовину “дружньою та легкою”, а наполовину серйозною, оскільки президент “готується увійти в історію, висунувши першу чорношкіру жінку до суду”.

Про відставку Браєра, який є ліберальним суддею, стало відомо 26 січня.

Суддя Стівен Браєр
Фото: ЕРА/UPG
Суддя Стівен Браєр

Зазначимо, наразі Верховний суд складається із дев'яти суддів. У Верховному суді є шість чоловіків та три жінки. Сім суддів є білими американцями, один – афроамериканцем і одна – латиноамериканкою.

Судді ВС США призначаються президентом зі схвалення Сенату. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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