Україна чекає на візит канцлера Німеччини 14 лютого

Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікується із візитом в Україні наступного понеділка, 14 лютого. Про на брифінгу вночі 11 лютого повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який перебував у Берліні на зустрічі політичних радників глав країн "нормандського форату".

"Я думаю, це буде змістовний і насичений візит – перший візит канцлера до України, його перемовини з президентом Зеленським", – зазначив він.

Єрмак додав, що Ураїна дуже цінує підтримкую Німеччиною суверенітеру та територіальної цілісності і сподівається, що Німеччина буде продовжувати відігравати одну з ключових ролей щодо мирного процесу.

"Німеччина є однією зі сторін нормандського формату. Тому ми сподіваємось, що зусилля Німеччини дійсно допоможуть Україі принести мир і повернути наші землі", – зауважив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що на 15 лютого запланований візит Олафа Шольца в Україну. Основною темою перемовин має стати деескалація напруження, викликаного діями Росії на українських кордонах.

З початку року Україну вже двічі відвідала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Взаємодія України та ФРН на тлі стягнення Росією військ до України мала певні складнощі, зокрема через те, що Німеччина заборонила передачу Україні озброєння. Натомість країна пообіцяла надіслати шоломи для військових та мобільний шпиталь.

Голова МЗС Кулеба після зустрічі з Бербок заявив на брифінгу, що під час перемовин щодо поставок зброї було знайдене потенційне рішення.