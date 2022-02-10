Столтенберг: НАТО розгляне додаткове розгортання військ на східному фланзі Альянсу

"Поновлення російської агресії призведе до збільшення військової присутності НАТО, а не до її зменшення".

Міністри оборони країн-членів НАТО наступного тижня розглянуть можливість додаткового розгортання постійних військових сил на сході Альянсу у зв’язку з агресивними діями Росії.

Про це у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Укрінформ".

"Наступного тижня міністри оборони оцінять варіанти для подальшого зміцнення безпеки Альянсу. Це включає можливість розгортання додаткових бойових груп у південно-східній частині Альянсу. Поновлення російської агресії призведе до збільшення військової присутності (НАТО – ред.), а не до її зменшення", - сказавСтолтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Генсек НАТО зауважив, що союзники вже збільшили присутність у східній частині Альянсу. За його словами, така присутність включає направлення в регіон ударних авіаносних військово-морських груп Британії та США, більшої кількості бойових кораблів та літаків.

НАТО також розглядає можливість посилення своєї присутності у східній частині Альянсу. На сьогодні бойові групи блоку розміщені в Балтійських країнах та у Польщі. Наразі союзники також розглядають можливість розгорнути бойові групи в Чорноморському регіоні, зокрема в Румунії.

Як відомо, США спрямували додатковий контингент до Польщі та Румунії, Німеччина збільшила чисельність військ у Литві. Війська НАТО вже розміщені в Естонії, Латвії та Литві.

Посилити східний фланг НАТО вирішили в січні. Президент США Джо Байден заявив, що США планують розмістити додаткові війська у Східній Європі, аби посилити присутність країн НАТО у цьому регіоні.