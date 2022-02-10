​Генпрокуратура Білорусі відкрила справу проти мера Дніпра за бчб-прапор біля мерії

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно міського голови Дніпра Бориса Філатова через біло-червоно-білий прапор біля мерії.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Зазначається, зо Філатову інкриміновано "розпалювання національної ворожнечі".

"Встановлено, що підозрюваний, будучи посадовцем, організував зняття національного символу Республіки Білорусь – Державного прапора, розміщеного біля входу до будівлі міської ради, та заміну його на полотнище біло-червоно-білого кольору. Поглумивши історичну та культурну реліквію, він тим самим принизив національну честь і гідність білорусів. Це явно шкодить тісним та дружнім зв'язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог", - заявили в прокуратурі.

Для організації попереднього розслідування кримінальну справу направлено до Слідчого комітету.

Раніше у посольстві Білорусі також повідомили, що направили Україні ноту через бчб-прапор у Дніпрі. У дивпідомстві назвали заміну прапора "цинічним проявом недружнього ставлення" та "актом державного вандалізму з боку влади України".

Мер Дніпра, своєю чергою, зазначив, що у місті біля мерії підняли біло-червоно-білий прапор за рішенням молоді. Він наголосив, що цей прапор не заборонений в Україні, на відміну від нацистської чи комуністичної символіки.

"

Тому молодь може вішати біля мерії будь-які прапори, які захоче. Хоч райдужні. Це - її право. І «влада Дніпра» тут молоді не указ. Тому що ми живемо у вільній країні", - написав Філатов у фейсбуці.

Нагадаємо, біло-червоно-білий прапор став символом боротьби за державну незалежність Білорусі. Цей прапор був затверджений 25 березня 1917 року в Мінську на Першому Білоруському конгресі. Він був державним прапором Білоруської Народної Республіки (1918-1919), а також державним прапором Республіки Білорусь (1991-1995) після розпаду СРСР. Однак уже 1995 року після референдуму вирішили відновити прапор Білоруської радянської соціалістичної республіки (червоно-зелений), але без серпа і молота.

У серпні 2020 року будівлю київської мерії прикрашали бчб-прапором у знак солідарності з протестуючими.

Минуголо року повідомлялося, що прапор включать до списку забороненої символіки.