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Столтенберг у новій розмові із Зеленським запевнив, що НАТО продовжить підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО у телефонній розмові з Президентом України обговорив нарощування Росією своїх військових потужностей.

Столтенберг у новій розмові із Зеленським запевнив, що НАТО продовжить підтримувати Україну
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що альянс продовжує підтримувати Україну.

Про це він написав у своєму Twitter за підсумками розмови з Володимиром Зеленським.

"Поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським про нарощування військової могутності РФ в Україні та навколо неї. НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку нашому шановному партнеру. Ми закликаємо Росію до деескалації та слідувати шляхом діалогу, щоб знайти мирне рішення", – написав Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг 10 лютого надіслав пропозицію главі МЗС РФ Сергієві Лаврову із закликом продовжити діалог у межах Ради НАТО–Росія. Генсек альянсу наголосив, що Росія має вибір: або припинити агресію щодо України і вирішувати питання дипломатичним шляхом, або приготуватися до запровадження жорстких економічних санкцій.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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