Столтенберг у новій розмові із Зеленським запевнив, що НАТО продовжить підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО у телефонній розмові з Президентом України обговорив нарощування Росією своїх військових потужностей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що альянс продовжує підтримувати Україну.

Про це він написав у своєму Twitter за підсумками розмови з Володимиром Зеленським.

"Поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським про нарощування військової могутності РФ в Україні та навколо неї. НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку нашому шановному партнеру. Ми закликаємо Росію до деескалації та слідувати шляхом діалогу, щоб знайти мирне рішення", – написав Столтенберг.

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. #NATO will continue the political & practical support for our highly valued partner. We call on #Russia to de-escalate & pursue the path of dialogue to find a peaceful solution. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 10, 2022

Нагадаємо, Столтенберг 10 лютого надіслав пропозицію главі МЗС РФ Сергієві Лаврову із закликом продовжити діалог у межах Ради НАТО–Росія. Генсек альянсу наголосив, що Росія має вибір: або припинити агресію щодо України і вирішувати питання дипломатичним шляхом, або приготуватися до запровадження жорстких економічних санкцій.